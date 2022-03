El 24 de marzo una intendenta de Córdoba negó a los 30 mil desaparecidos y piden su renuncia

Posteo intendenta de Córdoba por número de desaparecidos.jpg

"Semana de la Memoria: no son 30.000, son 6.415. No fue genocidio, fue una GUERRA. No eran jóvenes idealistas, eran TERRORISTAS. No es Negacionismo, OCULTAR a las VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, sí lo es. No es Justicia, son JUICIOS de VENGANZA. NUNCA MÁS TERRORISTAS DE ERP Y MONTONEROS!", rezaba la publicación original.

Los posteos en la red social armaron tal revuelo, que la jefa comunal decidió borrar la imagen y escribió un largo descargo en el sitio web de la Comuna Villa Los Aromos para responder a las críticas.

Es más, el Colectivo Más Democracia y el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos, difundieron un comunicado repudiando y solicitando la renuncia de Morales, por apología de la dictadura.

El descargo en la página de Villa Los Aromos

Descargo de la intendenta Nelly Morales.jpg

Hoy en día la gente sólo quiere escuchar lo que cree, lo que piensa para sí mismo, pero no profundiza en las expresiones de las que otro habla. En realidad el día de la Memoria es un día muy triste para nuestra Argentina; y si queremos tener memoria por los hechos que ocurrieron en nuestra Patria tendríamos que ejercitar una memoria, pero no selectiva, sino una memoria que recuerde los hechos realmente como fueron.

(...) en nuestra historia reciente se tergiversan muchas partes de la misma según la pluma del escritor y especialmente según su ideología; pero muy pocas veces se lee o se dice “la verdad” completa y con todas las miradas, por eso está bueno leer todos los comentarios y ver todos los enfoques; pero esta jefa comunal no está defendiendo lo que no corresponde. Yo defiendo la democracia, que es por la cual yo soy jefa comunal, defiendo la libertad de expresión porque la democracia conlleva a eso también, que todas las voces nos podamos expresar; pero sobre todas las cosas, defiendo la vida.

Yo viví esa triste historia, no me la contaron. La he vivido, y he sido gremialista durante aquellos años, y fui llevada detenida, viví horas de incertidumbre y temor, así que a mí que no me hablen de la democracia, de la falsa democracia, de la guerrilla… yo he vivido todas las historias, no las leí siendo escritas bajo la influencia de nadie; son mis experiencias de vida. Y desde que nací, hasta ahora, he visto que por desgracia mi Patria sufrió varias interrupciones por los militares; en el año 55 un gobierno democrático fue derrocado por los militares, lo recuerdo muy bien ¡Y después paso exactamente lo mismo!

En lo que no estoy de acuerdo, bajo ningún punto de vista, es que se interrumpan las democracias. Tampoco estoy de acuerdo con la guerrilla, porque la Patria se defiende con el voto ¡la democracia se defiende con el voto! las armas hay que dejarlas para defender la Nación cuando corresponde, ante países e ideas extranjerizantes.