El acuerdo de gobernabilidad: Javier Milei desactiva la UIF y la Oficina Anticorrupción

Por otra parte, según trascendió, Cúneo Libarona le cedería la Oficina Anticorrupción, que está en el organigrama de su ministerio, a la oposición, que ahora será el peronismo de Sergio Massa y Cristina Kirchner. Unión por la Patria será el primer bloque opositor en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“Si la UIF no puede querellar perderá toda capacidad de actuar contra la corrupción porque será un órgano meramente informativo”, señalaron a A24.com fuentes del organismo y de la oposicion. El traslado de ese ente se conoció ayer mediante el primer DNU de Milei. De ese modo, podría desactivarse cualquier investigación a fondo sobre posibles hechos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández.

Un organismo clave en las causas de corrupción y lavado de dinero

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la UIF investigó todas las maniobras de dinero de las principales causas de corrupción que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como las de Vialidad, por la cual fue condenada a 6 años de prisión; las de Hotesur, Los Sauces, la Ruta del Lavado, y la de Cuadernos de la Corrupción.

En aquella gestión la UIF envió todas sus investigaciones a la justicia federal y las causas avanzaron hasta llegar a las instancias de juicio oral y, en el caso de Vialidad, a una condena. Al frente del organismo estaban Mariano Federici y María Eugenia Talerico, expertos en lucha contra la corrupción y lavado de dinero.

Ambos estuvieron a punto de integrar el gobierno de Milei. Federici fue tentado para ser número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Talerico fue designada directora de Migraciones. Según fuentes del peronismo, hubo fuertes presiones de Cristina Kirchner para que no fueran. Talerico fue bajada del cargo y Federici no llegó a un acuerdo porque tuvo fuertes diferencias con sus interlocutores.

En ese contexto, también fue liquidado el nombre de Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, cuando sonaba como número puesto para encabezar YPF. Fue reemplazado por Horacio Marín, de Techpetrol (Techint). Iguacel había sido director de Vialidad y luego ministro de Energía en el gobierno de Macri.

En el primer cargo, fue quien presentó las denuncias en 2016 de la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a 6 años de prisión, que ella luego apeló y está en la Corte Suprema para definir.

Peligro por la llegada de la inspección del GAFI y el ingreso a la OCDE

El vaciamiento y el traslado de jurisdicción de la Unidad de Información Financiera puede ser riesgoso para la estrategia internacional de Milei. La canciller Diana Mondino anunció que pedirá que la Argentina ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se trata de un organismo conformado por los países más desarrollados y poderosos de occidente, como Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, justo aquellos con los cuales busca un alineamiento internacional el presidente Milei. En abril vendrá una misión presencial a la Argentina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial contra el lavado que depende de la OCDE, con sede en París, para hacer una evaluación del funcionamiento de la UIF y podría encontrar la gestión en pañales.

“La curva de aprendizaje para los nuevos funcionarios no alcanzará porque la revisión del GAFI es muy dura y Milei quiere ingresar en la OCDE”, señalaron a A24.com expertos en lavado de dinero que conocen el conflicto.

La UIF fue un botín clave en la lucha contra la corrupción

Todo comenzó a desentrañarse cuando se publicó el DNU número 8 que en su artículo 13 dice que “la Unidad de Información Financiera funcionará con autonomía y autarquía financiera en la jurisdicción del Ministerio de Justicia”. Durante los últimos años, la UIF funcionó en sus oficinas de Avenida de Mayo pero como organismo de la cartera de Economía y con todos los reguladores del sistema economico y financiero.

En los últimos cuatro años, la UIF fue casi desactivada porque en los primeros dos estuvo a cargo de Carlos Cruz, y luego fue sucedida por Juan Carlos Otero de La Campora, que virtualmente retiró a la UIF de las querellas de las principales causas de corrupción del kirchnerismo. En la causa de la Ruta del Dinero dictaminó que correspondía juicio oral porque no estaba la condena por el delito precedente para lavado, un trámite innecesario para avanzar.

Por ahora, Cuneo Libarona no definió el nombre para encabezar la UIF ni la OA. Se supo que se barajaron dos nombres, uno del lavagnista y massista Zenon Biagosch, ex director del Banco Central y dueño de una consultora que brinda servicios anti-lavado “FidesNet”. El otro es Raúl Saccani, director de Deloitte y amigo de Biagosch. En la Oficina Anticorrupción no se saben los nombres pero Mariano Cúneo Libarona habló de pasársela a la “oposición”, que en los hechos sería el peronismo.

Milei no persigue a opositores y convoca a su gobierno a unos y otros no

En ese sentido a muchos funcionarios del PRO del propio gobierno de Javier Milei les preocupó una frase del discurso del Presidente al asumir: “En cuanto a la clase política, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder”, señaló. “A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina los recibimos con los brazos abiertos”, dijo.

Minutos antes, Milei y Cristina Kirchner compartieron bromas y risas en la jura ante la Asamblea Legislativa y comentarios sobre el bastón presidencial ornamentado con la figura de los cinco perros de Milei. Sin embargo, los “brazos abiertos” no fueron tales para los casos de Talerico, Federici e Iguacel.

En cambio, sí se abrieron de par en par para funcionarios del kirchnerismo, del massismo, del sciolismo, y también del macrismo, como Luis “Toto” Caputo, en Economía, Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa. Pero fuera de estos opositores que son compatibles con el cambio que pidieron sus votantes, existen muchos nombramientos del peronismo que dejó la "herencia nefasta" y que son revisados con lupa dentro de los libertarios y dentro del macrismo.

El loteo del gobierno de Milei donde abundan sciolistas y massistas

El gobierno de Javier Milei comienza a ser loteado entre kirchneristas, massistas y sciolistas. El primer indicio fue la ratificación del embajador Daniel Scioli en Brasil. Scioli tuvo como asesor economico a Milei en su campaña presidencial de 2015 y como director del Banco Provincia al actual ministro del Interior, Guillermo Francos.

Es por eso que Francos desembarcó este lunes la Planta Baja de la Casa Rosada con dos sciolistas de su confianza: Lisandro Catalán, será secretario de Interior, pero hasta este lunes era director de Reincidencias del ministro de Justicia K, Martín Soria, un kirchnerista a ultranza. Catalán compartió cargos en el Banco Provincia con Francos.

El otro sciolista será Javier Milano, secretario de Provincias y Municipios, contador de confianza del ex gobernador y motonauta, aunque le quitaron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que manejará el ministro de Economía, Luis Caputo. Francos se quedará también con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que dirigirá Yanina Martínez, ex funcionaria peronista de Alberto Fernández y de Massa que era la segunda del ministro de Turismo, Matías Lammens.

Villarruel no tiene despacho y Michel sigue en Aduana esperando reemplazo

La morosidad en nombrar funcionarios genera postergaciones preocupantes para un gobierno que quiere barrer con “la casta”. Por ejemplo, la vicepresidenta Victoria Villarruel no consigue despacho en la Casa Rosada. La hermana del Presidente, Karina Milei es la secretaria general de la Presidencia y se empoderó del reparto. "Karina es la que maneja todo en la Casa Rosada", se impresionaron los funcionarios de planta permanente.

La Gran Hermana se ocupó de encargar los cambios de ropa blanca en Olivos, donde hasta pidió cambio de colchones. Ocupará el chalet que ocupaba Máximo Kirchner, el de Huéspedes, mientras que Milei ocupará al Presidencial. Por ahora, la pareja del Presidente, Fátima Florez, no vivirá en Olivos.

Mientras se resuelven esos temas domésticos, este lunes en Aerolíneas Argentinas siguió firmando los expedientes Pablo Ceriani, de La Cámpora, porque no hay reemplazo. En el Banco Central, hizo lo propio Miguel Pesce, porque recién este martes salió la designación de Santiago Bausilli. En la AFIP sigue el interinato de Guillermo Michel, el operador principal de Massa, que seguirá en la Aduana hasta que haya un sustituto. “Michel se irá de la Aduana, pero hasta que lo reemplacen obviamente se va a quedar”, dicen sus voceros.

Por ahora, la futura titular de la AFIP, Florencia Misrahi, no dio pistas de quien será el futuro titular de Aduanas. Y en el gobierno de Milei algunos dicen que quedaría Michel. “Por ahora se queda Michel”, señalan en Balcarce 50.

Madcur, Lavagna, Russo y Royón, más massismo en el gobierno de Milei

Michel fue uno de los que participó de la reunion secreta que Milei tuvo con el ex ministro de Economía Sergio Massa el domingo anterior donde también participaron el ex vicejefe del gabinete, Juan Manuel Olmos, por el peronismo, y Karina Milei, los ojos y los oídos del Presidente. Fue un desayuno tan secreto que no se enteraron ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni el ministro del Interior, Guillermo Francos.

En esa reunión se definió, por ejemplo, la ratificación de que Leonardo Madcur, ex jefe de asesores de Massa, será representante de Milei ante el Fondo Monetario Internacional, y que Marco Lavagna seguirá también en el Indec. Además, ambas partes convinieron en que Raúl Rigo iba a continuar como secretario de Hacienda, pero el propio Rigo quiso retirarse y fue convocado Carlos Guberman. Rigo también había sido nombrado por Massa.

Por esos días, tambien se confirmó que Mario Russo será ministro de Salud, luego de muchos tironeos de los lobbies de la salud. Russo fue ministro de Salud en San Miguel y Morón, pero en los últimos tres años fue director de Asuntos Gubernamentales de Aysa, que presidía Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa.

Mucho antes, Milei acordó que Flavia Royón, la secretaría de Energía de Massa, será secretaria de Minería en su gobierno. Es un acuerdo con el massismo y con los gobernadores de Salta, Gustavo Saenz, y de Catamarca, Raúl Jalil. Muchas cajas importantes fueron al peronismo: la minería, la salud, la aduana y las provincias mueven muchos recursos.

El cordobesismo se quedó con la Anses y el Banco Nación

La Anses también fue loteada y será dirigida por Osvaldo Giordano, mano derecha del gobernador de Cordoba, Martín Llaryllora, que será aliado de Milei. Daniel Tillard será presidente del Banco Nacion luego de presidir el Banco de Córdoba bajo el gobierno peronista cordobesista de Juan Schiaretti.

Por otra parte, Leonardo Cifelli será secretario de Cultura pese a que tiene un pasado kirchnerista en donde militaba en las redes sociales en favor de Cristina Kirchner y nombró a Valeria Ambrosio como directora del CCK y lo primero que anunció es que no se le cambiará el nombre de Centro Cultural Kirchner para "respetar su identidad". Los brazos están bien abiertos para algunos sectores del peronismo, al que Milei juró no perseguir.