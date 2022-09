Y agregó: “Cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Pero fue creciendo la envergadura de la misa y yo quiero pedir disculpas. “Me equivoqué, metí la pata".

Misa por la paz - Télam.JPG La misa se realizó en la basílica de Luján y contó con la presencia de todo el oficialismo. (Foto: Télam)

El arzobispo de Luján también reflexionó: “De verdad, lo quiero hacer de corazón, porque tal vez yo no invité por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué, metí la pata, como decimos”.

Y concluyó con su relato: “Quiero pedir perdón de verdad, porque así fue, fue rápido y a veces estas cosas nos superan. Por otro lado, ustedes saben que todas las iglesias siempre estamos dispuestas a dar una mano a la fraternidad, a la paz, el papa Francisco insiste tanto en la cultura del encuentro, eso es lo nuestro, porque el Señor nos enseñó eso: hay que juntarnos, tiene que haber fraternidad, así lo hizo Jesús”.

Quienes estuvieron presentes en la "Misa por la Paz"

El presidente Alberto Fernández, funcionarios del Gabinete nacional y otros dirigentes del peronismo y el kirchnerismo asistieron a la "Misa por la Paz". Entre ellos, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Eduardo de Pedro (Interior), Jorge Taiana (Defensa), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Zabaleta (Desarrollo Social); además de la hermana de la vicepresidenta, Gisele Fernández.

También asistieron el referente La Cámpora y dirigente bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque; el expresidente Eduardo Duhalde; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.