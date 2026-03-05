El backstage de la jura de Mahiques: abrazos, lágrimas de una ministra y una ausencia especial

El abogado y apoderado partidario de La Libertad Avanza se convirtió en otro de los protagonistas del evento, que mostró a un Milei muy alegre y condensando el clima de cercanía con todos sus ministros en un intento por sellar la pelea interna.

Viola se sentó en las últimas filas de sillas, detrás de los principales ministros, y al levantarse se acercó Santiago Caputo, con quien intercambió un abrazo.

Ambos se conocen desde la época de armado de listas de candidatos de LLA, cuando Viola funcionaba como mediador entre las diferencias de criterio del asesor presidencial y Lule Menem y Karina Milei.

Luego, Caputo y Adorni se cruzaron en un diplomático abrazo, mientras Viola compartió una extensa y animada charla con los primos Menem, sus referentes políticos más cercanos.

Posteriormente, en momentos en los que Milei seguía zambullido entre los ministros, y saludaba y felicitaba a la ministra Alejandra Monteoliva y a la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, Santiago Caputo dialogaba con Carlos Mahiques, padre del flamante funcionario.

Otro dato llamativo del evento es que no hubo muchos jueces ni funcionarios judiciales dándole la bienvenida a Mahiques al Poder Ejecutivo Nacional. Las excepciones fueron el ya mencionado padre del nuevo ministro y el fiscal Javier López Zavaleta, quien ocupará la Fiscalía General de la Ciudad en lugar de Mahiques.

El nuevo rol de Sandra Pettovello

También llamó la atención la larga charla con varios abrazos entre Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien se le escaparon varias lágrimas de emoción. Este gesto coincidió con la salida del Gabinete de su amigo, Mariano Cúneo Libarona, y su reciente designación por decreto como jefa de Gabinete interina ante eventual ausencia de Adorni.

De hecho, según pudo confirmar A24.com, Pettovello será quien quede a cargo, con firma, de todo el Poder Ejecutivo Nacional mientras dure la nueva gira (la número 16) que Milei emprenderá este viernes al mediodía por Estados Unidos y Chile.

Pettovello se convertirá en la principal custodia del gobierno de Milei durante la próxima semana, luego de los fuertes cruces del Presidente y la vice, Victoria Villarruel, a la que en la Casa rosada vincularon con supuestos intentos de desestabilización.