Más cambios en Justicia: desplazaron a Sebastián Amerio, un hombre de Santiago Caputo y en su reemplazo asume un referente de Karina y los Menem

También tendrán a su cargo la definición de los pliegos para la designación de mas de 300 cargos vacantes en la justicia federal y las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

Viola además, seguirá siendo el apoderado partidario de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Ganadores y perdedores en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

Karina Milei y Santiago Caputo. Archivo.

En el entorno de Karina Milei no le perdonan a Sebastián Amerio no haber logrado la aprobación el año pasado de los pliegos que envió Javier Milei para cubrir los dos miembros vacantes de la Corte Suprema de Justicia, y la estrategia fallida del sector que lidera el asesor presidencial, que terminó en la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y la posterior renuncia de ambos.

Con la renovación parlamentaria y la nueva mayoría eventual con que cuenta La Libertad Avanza con aliados, como se vio en la aprobación de proyectos de reforma laboral y el presupuesto 2026, tanto en el Senado como en Diputados, ahora Karina Milei a través de sus delfines, espera tomar las riendas de las negociaciones con la oposición, para cubrir los más de 300 cargos vacantes en la Justicia, y definir la situación irresuelta de la Corte.

Las dudas en Casa Rosada radican en cómo quedará el asesor estrella de Milei, que supo tener buena parte del poder con nombres propios. Ya perdió influencia en Justicia, pero todavía conserva los principales funcionarios en la SIDE, ARCA, la Secretaría de Energía (Economía), la empresa YPF y el Ministerio de Salud.