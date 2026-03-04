En vivo Radio La Red
Más cambios en Justicia: desplazaron a Sebastián Amerio, un hombre de Santiago Caputo y en su reemplazo asume un referente de Karina y los Menem

Karina Milei impulsó a Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre cercano a Lule Menem, para la secretaría del ministerio. Desconcierto en las filas del asesor Santiago Caputo.

Santiago Viola

Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, hombre de confianza  de Lule Menem, reemplaza a Sebastián Amerio en la Secretaría de justicia. (Foto: NA).

El presidente Javier Milei finalmente decidió mover las fichas en el Ministerio de Justicia a favor de su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y además de designar a Juan Bautista Mahiques como titular del ministerio, en reemplazo del renunciante Mariano Cúneo Libarona, expulsó al representante del asesor, Santiago Caputo como secretario, segundo en importancia en la cartera.

Javier Milei espera recibir al gendarme Nauel Gallo en la Casa Rosada. Foto: Archivo

De esta manera, el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Sebastián Amerio, quien hasta ahora controlaba prácticamente todas las negociaciones con la justicia desde el Ministerio.

santiago Caputo en la Cámara de Diputados jjunto a Sebastian Amerio, Daniel Parisini alias Gordo Dan y Agusstín Rommo, más atrás. Foto Diputados..jpg

Milei designó en su lugar a un hombre cercano a Karina Milei y sus dos principales laderos en la mesa política de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

Se trata de Santiago Viola, quien al asumir como el nuevo secretario de Justicia, operará junto al nuevo ministro Mahiques en nombre de Karina Milei, en las negociaciones con la oposición por las reformas judiciales que impulsará el Gobierno en el Congreso.

También tendrán a su cargo la definición de los pliegos para la designación de mas de 300 cargos vacantes en la justicia federal y las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

Viola además, seguirá siendo el apoderado partidario de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Ganadores y perdedores en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo

Karina Milei y Santiago Caputo. Archivo.

En el entorno de Karina Milei no le perdonan a Sebastián Amerio no haber logrado la aprobación el año pasado de los pliegos que envió Javier Milei para cubrir los dos miembros vacantes de la Corte Suprema de Justicia, y la estrategia fallida del sector que lidera el asesor presidencial, que terminó en la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y la posterior renuncia de ambos.

Con la renovación parlamentaria y la nueva mayoría eventual con que cuenta La Libertad Avanza con aliados, como se vio en la aprobación de proyectos de reforma laboral y el presupuesto 2026, tanto en el Senado como en Diputados, ahora Karina Milei a través de sus delfines, espera tomar las riendas de las negociaciones con la oposición, para cubrir los más de 300 cargos vacantes en la Justicia, y definir la situación irresuelta de la Corte.

Las dudas en Casa Rosada radican en cómo quedará el asesor estrella de Milei, que supo tener buena parte del poder con nombres propios. Ya perdió influencia en Justicia, pero todavía conserva los principales funcionarios en la SIDE, ARCA, la Secretaría de Energía (Economía), la empresa YPF y el Ministerio de Salud.

