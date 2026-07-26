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El gobierno de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino tras los dichos de Milei contra Lula

El Gobierno de Lula da Silva citó al representante argentino en Brasilia para pedir explicaciones por las declaraciones del Presidente. La tensión diplomática entre ambos países continúa en aumento.

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El gobierno de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino tras los dichos de Milei contra Lula

El gobierno de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino tras los dichos de Milei contra Lula

La relación entre la Argentina y Brasil volvió a tensarse este domingo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño convocara al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para pedir explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula da Silva y miembros del gobierno del país vecino.

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La decisión se conoció horas después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires y representa un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambas administraciones.

La convocatoria al embajador argentino

De acuerdo con información publicada por el diario brasileño Folha de São Paulo, la Cancillería brasileña citó a Raimondi como respuesta a las declaraciones que Milei realizó durante una actividad política en San Pablo.

En ese acto, el mandatario argentino cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y respaldó públicamente la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Además, desde el Itamaraty manifestaron su malestar por una entrevista en la que Milei acusó al Gobierno brasileño de financiar una supuesta campaña internacional contra la Argentina.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", sostuvo el Presidente durante su visita a La Rural.

En esa misma declaración agregó que funcionarios brasileños también habrían tenido participación en la campaña presidencial argentina de 2023.

Los dichos de Milei que profundizaron el conflicto

Durante su paso por San Pablo, Milei volvió a cargar contra Lula da Silva con fuertes descalificaciones personales y expresó su respaldo al espacio político encabezado por Jair Bolsonaro.

En ese contexto, calificó al mandatario brasileño como un "presidiario" y "ladrón", mientras que se refirió al juez Alexandre de Moraes como una "basura calva", luego de que el magistrado rechazara autorizar una visita del Presidente argentino a Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

En su discurso, Milei también defendió la candidatura de Flavio Bolsonaro. "¿Por qué se ve amenazado Don Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro", afirmó.

Una relación diplomática cada vez más tensa

La citación del embajador argentino se produjo pocas horas después de que Brasil llamara a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires, Julio Bitelli, como señal de protesta por las declaraciones de Milei.

Según diplomáticos brasileños consultados por Folha de São Paulo, el nivel de tensión bilateral es el más alto desde el conflicto que Brasil mantuvo con Israel en 2024, cuando Lula fue declarado persona non grata por comparar la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto.

Por el momento, ninguno de los dos gobiernos anunció nuevas medidas diplomáticas, aunque el intercambio de declaraciones elevó la tensión entre las dos principales economías del Mercosur.

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