El gobierno de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino tras los dichos de Milei contra Lula

Además, desde el Itamaraty manifestaron su malestar por una entrevista en la que Milei acusó al Gobierno brasileño de financiar una supuesta campaña internacional contra la Argentina.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", sostuvo el Presidente durante su visita a La Rural.

En esa misma declaración agregó que funcionarios brasileños también habrían tenido participación en la campaña presidencial argentina de 2023.

Los dichos de Milei que profundizaron el conflicto

Durante su paso por San Pablo, Milei volvió a cargar contra Lula da Silva con fuertes descalificaciones personales y expresó su respaldo al espacio político encabezado por Jair Bolsonaro.

En ese contexto, calificó al mandatario brasileño como un "presidiario" y "ladrón", mientras que se refirió al juez Alexandre de Moraes como una "basura calva", luego de que el magistrado rechazara autorizar una visita del Presidente argentino a Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

En su discurso, Milei también defendió la candidatura de Flavio Bolsonaro. "¿Por qué se ve amenazado Don Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro", afirmó.

Una relación diplomática cada vez más tensa

La citación del embajador argentino se produjo pocas horas después de que Brasil llamara a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires, Julio Bitelli, como señal de protesta por las declaraciones de Milei.

Según diplomáticos brasileños consultados por Folha de São Paulo, el nivel de tensión bilateral es el más alto desde el conflicto que Brasil mantuvo con Israel en 2024, cuando Lula fue declarado persona non grata por comparar la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto.

Por el momento, ninguno de los dos gobiernos anunció nuevas medidas diplomáticas, aunque el intercambio de declaraciones elevó la tensión entre las dos principales economías del Mercosur.