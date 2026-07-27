La agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina: reuniones con Milei, una exposición y visita a Vaca Muerta

La última directora gerente del FMI que visitó Buenos Aires fue Christine Lagarde. En 2018, participó de los encuentros de ministros de Finanzas del G20 y, posteriormente, regresó a la Argentina a fines de noviembre para asistir a la cumbre de mandatarios, donde mantuvo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

La agenda de Kristalina Georgieva en Argentina

El último encuentro entre Georgieva y Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, la titular del FMI mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en abril, durante las reuniones de Primavera del organismo.

Se espera que las conversaciones con Milei y Caputo se desarrollen durante este lunes. Cerca del mediodía, Georgieva ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Durante la tarde, la directora gerente del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. Allí brindará una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía global y las proyecciones del organismo para América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa en Washington que la visita tiene como objetivo mantener un diálogo con distintos actores sociales y del sector productivo para analizar la situación económica de la Argentina.

En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, Georgieva será recibida por Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

El respaldo del FMI al plan económico de Milei

La visita de Georgieva tiene un fuerte componente político. El análisis detallado de las cuentas y del cumplimiento de las metas del acuerdo vigente quedará, en principio, en manos de los equipos técnicos del organismo.

En ese contexto, se espera que la directora gerente del FMI vuelva a respaldar el programa económico del gobierno argentino y destaque los avances alcanzados por la gestión de Milei, en línea con las declaraciones que realizó en distintas oportunidades.

Además, su presencia busca enviar una señal de confianza a los mercados, que todavía mantienen dudas sobre la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos financieros.