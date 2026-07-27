La agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina: reuniones con Milei, una exposición y visita a Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará este lunes 27 de julio a la Argentina para realizar una visita oficial que representa un nuevo gesto de respaldo político al gobierno de Javier Milei.
La titular del FMI permanecerá dos días en el país y tendrá encuentros con funcionarios, empresarios y académicos antes de viajar a Neuquén. Los detalles.
La agenda secreta de Georgieva en la Argentina: reuniones con Milei, una exposición y visita a Vaca Muerta
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará este lunes 27 de julio a la Argentina para realizar una visita oficial que representa un nuevo gesto de respaldo político al gobierno de Javier Milei.
El viaje se produce en un momento clave para la gestión libertaria, que busca transmitir confianza a los mercados y demostrar que podrá cumplir con su programa financiero y hacer frente a sus compromisos de deuda durante los próximos años.
Según se informó, Georgieva arribará al país tras aceptar una invitación expresa del presidente Milei. La agenda de la titular del FMI se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad y para evitar la organización anticipada de posibles actos de repudio durante su presencia en el país.
De todos modos, está previsto que la funcionaria mantenga reuniones en Buenos Aires con la cúpula del Poder Ejecutivo y con otros referentes de la vida política, económica y productiva argentina.
La última directora gerente del FMI que visitó Buenos Aires fue Christine Lagarde. En 2018, participó de los encuentros de ministros de Finanzas del G20 y, posteriormente, regresó a la Argentina a fines de noviembre para asistir a la cumbre de mandatarios, donde mantuvo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.
El último encuentro entre Georgieva y Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, la titular del FMI mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en abril, durante las reuniones de Primavera del organismo.
Se espera que las conversaciones con Milei y Caputo se desarrollen durante este lunes. Cerca del mediodía, Georgieva ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.
Durante la tarde, la directora gerente del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. Allí brindará una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía global y las proyecciones del organismo para América Latina.
La vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa en Washington que la visita tiene como objetivo mantener un diálogo con distintos actores sociales y del sector productivo para analizar la situación económica de la Argentina.
En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, Georgieva será recibida por Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.
La visita de Georgieva tiene un fuerte componente político. El análisis detallado de las cuentas y del cumplimiento de las metas del acuerdo vigente quedará, en principio, en manos de los equipos técnicos del organismo.
En ese contexto, se espera que la directora gerente del FMI vuelva a respaldar el programa económico del gobierno argentino y destaque los avances alcanzados por la gestión de Milei, en línea con las declaraciones que realizó en distintas oportunidades.
Además, su presencia busca enviar una señal de confianza a los mercados, que todavía mantienen dudas sobre la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos financieros.