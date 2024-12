El caso Edgardo Kueider: cinco claves políticas para entender el escándalo del senador de los 200.000 dólares

Esta independencia llevó a Kueider a integrarse al bloque Provincias Unidas, junto con otros cuatro senadores (actualmente quedan tres), cuyos votos son clave para cualquier negociación en un Senado tan equilibrado.

2. El aliado inesperado

Desde que Javier Milei asumió, Kueider se convirtió en un aliado clave para el gobierno libertario. Tanto es así que le asignaron la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un rol que generalmente queda en manos del oficialismo; también fue propuesto como candidato para liderar la Bicameral de Inteligencia, un organismo crucial para un gobierno especialmente interesado en estas cuestiones.

En el momento de su detención, Kueider declaró ser senador de La Libertad Avanza. Nunca quedó claro los términos del acuerdo entre el Gobierno y el senador, y si hubo algún tipo de contraprestación económica o política por su ayuda.

3. Los favores de "la casta" en un gobierno anticasta

La dependencia del gobierno de su voto activó los peores mecanismos de “la casta” en un gobierno que se autodefine como anticasta.

Mientras algunos funcionarios de La Libertad Avanza fueron echados por comprar una cafetera, la situación de Kueider no recibió ningún repudio oficial. La Embajada, el Ministerio de Justicia y la Vicepresidenta declararon que esperarán la resolución de la justicia y que no se debe intervenir en otros poderes. Cristina Kirchner no tuvo la misma suerte con su jubilación.

El voto de Kueider fue crucial en la aprobación de la Ley de Bases (que salió empatada) y también para bloquear el tratamiento de algunos DNU presidenciales. Este tipo de favores tiene un precio, y el gobierno parece haber entendido ciertas lógicas de “la casta”.

4. El reemplazo en juego

En caso de que Kueider renuncie o sea desplazado, su reemplazo sería Stefania Cora, una dirigente cercana a La Cámpora. Esto dejaría al peronismo con 34 bancas, a tres del quórum propio.

No es casual que Cristina Kirchner haya intensificado sus críticas hacia los peronistas que se alejaron del kirchnerismo.

5. La relación Milei-Macri, en el medio de todo

Dirigentes como Kueider, peronistas alejados del kirchnerismo y en búsqueda de un espacio propio, son aliados ideales para el gobierno libertario. No solo aportan volumen en el Congreso, sino que también funcionan como contrapeso en su alianza táctica con Mauricio Macri.

Estos dirigentes le permiten a La Libertad Avanza mantener cierta autonomía respecto del PRO, partido del que reniegan. De hecho, Kueider era uno de los posibles candidatos de La Libertad Avanza para competir contra Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

La pérdida de un aliado no macrista clave como Kueider abre un nuevo escenario. ¿Hasta qué punto se puede encarar un cambio con estos dirigentes independientes que buscan su propio camino?