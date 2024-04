El comunicado de la CGT a horas de la Marcha Universitaria: los 7 puntos del "mecanismo oculto"

En un comunicado, titulado "Lo que le falta contar al Gobierno nacional", la CGT puso sobre la mesa 7 puntos del "mecanismo oculto" por el cual consideran que se llegó al superávit financiero que anunció Milei.

Entre las consecuencias del superávit, la CGT indicó que se obtuvo "licuándole los ingresos a las y los jubilados", ya que "sus haberes cayeron un 40% en términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros históricamente más bajos, peores que los del año 2001".

Como segundo ítem destacaron que "la Nación paró las transferencias a las provincias (un recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales".

A modo de cierre, volvieron a reclamar "la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión productiva (que hasta el momento no se formulan) para un genuino aumento del mercado laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de nuestras Pymes, y que, a su vez, regule la especulación financiera".

"Un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los argentinos", concluyeron en el escrito.

La CGT apuntó contra el Gobierno por las Universidades

También hicieron referencia al "desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades", indicando que "no se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal desarrollo de la actividad" por lo que "sin incrementos presupuestarios las universidades no podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año".

En el marco de la marcha que se realiza este martes, La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su apoyo a la marcha universitaria en protesta contra las medidas de ajuste del Gobierno nacional.