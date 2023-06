El conflicto en Jujuy puso en "stand by" la interna oficialista y cerca de Alberto Fernández no descartan lista de unidad

Desde el sector de Alberto Fernández plantearon que "la interna quedó en stand by". "Hoy los dos temas que se hablan en el oficialismo son Jujuy y el acuerdo con el FMI", confirmó una fuente calificada de la Casa Rosada, tal como había adelantado A24.com. En ese marco, no descartan que antes del sábado, fecha límite del cierre de listas, pueda producirse un diálogo o reencuentro entre las máximas autoridades del frente, incluidos Alberto y Cristina Kirchner.

Fue luego de que el presidente Alberto Fernández formulara una dura declaración contra el accionar del gobierno de Gerardo Morales, y anunciara el miércoles a la tarde, que ordenó al ministro de Justicia, Martín Soria, pedir a la Corte Suprema de Justicia intervenir para denunciar la inconstitucionalidad de los artículos votados en la nueva Constitución de Jujuy.

Tras señalar el pedido de organismos de derechos humanos internacionales, en línea con lo posteado por la vicepresidenta, Alberto Fernández intimó a Morales: "Quiero ser muy claro, respetamos el federalismo y la autonomía de las provincias, pero de no cesar los hechos de represión iniciaré las acciones judiciales y legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos en la provincia de Jujuy".

Según algunas interpretaciones, el presidente en su mensaje no cerró la puerta a la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar la intervención federal de la provincia de Jujuy, si Morales o la Corte suprema no anulan o modifican esos artículos.

Y todo el oficialismo, empezando por la vicepresidenta Cristina Kirchner, los legisladores del Frente de Todos, la Liga de Gobernadores del PJ, la CGT, la CTA y gremios afines, lo acompañarían, como quedó demostrado con las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles.

Protestas represión Jujuy Télam.jpg

Según analizaron en el entorno del presidente, "lo que pasó en Jujuy es un ensayo de lo que dijo Bullrich que va a hacer el 10 de diciembre, si gana. Morales, ganó (con su candidato la gobernación de Jujuy) y quiso hacer todo (el ajuste) rápido".

Alberto Fernández le suelta la mano a las PASO y ya "no descarta lista de unidad", tras reunirse con Massa

alberto massa olivos.jpeg

Llamativamente, cerca del presidente Alberto Fernández ya no insisten, en la estrategia de la Casa Rosada que apoyaba a varios precandidatos, como a Daniel Scioli y a Agustín Rossi, a competir en las PASO. Ahora, aseguran cerca del presidente, "no se descarta nada".

"El presidente quiere que el frente gane y va a hacer todo para eso. Haya PASO o lista de unidad, va a apoyar lo que decida el conjunto", dijeron y aunque admitieron que hace meses no dialoga con la vicepresidenta, no descartaron que ese diálogo se produzca antes del cierre de listas el sábado.

El cambio de escenario en la interna oficialista trascendió el mismo día en que uno de los principales precandidatos presidenciales que apoya el albertismo, Daniel Scioli, presentaba una impugnación ante la Junta Electoral del PJ y de la justicia electoral bonaerense del reglamento que limita la representación en las listas, de la minoría.

wado de pedro anibal fernandez.jpg

Mientras Scioli enviaba a Aníbal Fernández a la justicia bonaerense a presentar la impugnación contra el acuerdo del kirchnerismo y el massismo, Alberto Fernández almorzaba este miércoles en su despacho del primer piso de la Casa Rosada con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien insiste en postularse como el candidato de unidad del oficialismo.

En la Casa Rosada confirmaron ese encuentro, que se dio horas después de una reunión que Alberto y Massa mantuvieron el martes a la tarde en la residencia de Olivos, pero aseguran que solo hablaron de los avances en las negociaciones para revisar el acuerdo con el FMI.

Alberto Fernández en Cumbre de la UNASUR con Daniel Scioli en Brasilia. Foto Presidencia..JPG

De hecho, tal como había anticipado A24.com, el ministro de Economía concretó el miércoles el primer pago al FMI de 1900 millones de dólares, del total de los 2700 millones de dólares que vencían esta semana, para evitar caer en default, y como muestra de voluntad de pago al organismo internacional.

El resto de la cuota Economía la abonaría antes de fin de este mes, con la esperanza de poder cerrar un nuevo acuerdo y recibir nuevos desembolsos del Fondo, en los próximos meses.

"Esto es el peronismo esto se va a ordenar el último día. Más de uno se va a sorprender", se limitaron a señalar desde la Casa Rosada que aseguran que el presidente no apoya a ningún candidato en particular, no se meterá en la interna y está dedicado plenamente a la gestión.

Un mensaje entre líneas a la vicepresidenta, para bajar los decibeles de enfrentamiento interno entre el albertismo, el sciolismo con La Cámpora, que en las últimas horas salió a mostrar poder de aglutinamiento con los jefes territoriales del PJ, intendentes y gobernadores.

Juan Manzur presidente. El gobernador de Tucumán recibió el apoyo a su precandidatura de parte de intendentes del PJ bonaerense. Foto Prensa Manzur..jpg

En ese marco, otra precandidatura parecía consolidarse para sumarse a las negociaciones, la del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que apareció en afiches en calles céntricas de la Ciudad de Buenos Aires a tres días del cierre de listas para las PASO, y se mostró junto a varios de los intendentes del PJ bonaerense, Juan José Mussi, Alberto Descalzo, Andrés Watson y el diputado Julio Pereyra.