El consejo viral para los votantes que debutan con la Boleta Única y que sorprendió a todos

Por estos dichos, el periodista Luis Novaresio cruzó a su colega en la red social X y destacó que la BUP ya se aplica hace años en algunas provincias y tiene claras ventajas: "Voto hace años en Rosario con BUP. Mejoró, transparentó y quitó curro a los punteros. Era, creo, enojarte con tu elección de anteojos", retrucó.

"Se equivoca de lentes, pero la culpa es de la BUP. Qué reflexión, Aristóteles", ironizó otro usuario identificado como Juani Martignone.

Este domingo 26 de octubre, los argentinos acuden a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, y por primera vez se implementa a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP). Este formato unificado promete agilizar el voto, garantizar transparencia y evitar inconvenientes que antes eran frecuentes, como la falta o el robo de boletas partidarias.

La innovación promete mayor transparencia, eficiencia en el conteo y seguridad en el proceso electoral, evitando el faltante o robo de boletas que muchas veces afectaba a los votantes.