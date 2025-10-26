En vivo Radio La Red
Política
Boleta única
Elecciones 2025
ELECCIONES 2025

El consejo viral para los votantes que debutan con la Boleta Única y que sorprendió a todos

Con el debut de la Boleta Única de Papel a nivel nacional

Este domingo, con el debut de la Boleta Única de Papel en la mayoría de los distritos del país, aunque en provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza ya se utiliza desde hace años, muchos electores se encontraron por primera vez con el nuevo formato de votación. Un detalle no pasó desapercibido: el tamaño de las letras y las fotos de los candidatos.

¿Se puede votar con el DNI digital? El dato clave que tenés que saber antes de ir a la escuela

En ese marco, sobre la BUP que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias y permite que todos los candidatos se presenten en una única hoja, un consejo del productor de rock José Palazzo se volvió viral en las últimas horas: “Traigan anteojos”.

En un tono de broma, ante la prensa, el cordobés agregó: "Espero haber votado al que quería".

WhatsApp Image 2025-10-26 at 14.02.43

En contrapartida, el periodista Sebastián Lacunza también compartió su experiencia en redes, donde admitió que no tuvo la misma facilidad: “Llevé los anteojos equivocados y me costó ubicar a todos los candidatos”, se quejó.

Por estos dichos, el periodista Luis Novaresio cruzó a su colega en la red social X y destacó que la BUP ya se aplica hace años en algunas provincias y tiene claras ventajas: "Voto hace años en Rosario con BUP. Mejoró, transparentó y quitó curro a los punteros. Era, creo, enojarte con tu elección de anteojos", retrucó.

"Se equivoca de lentes, pero la culpa es de la BUP. Qué reflexión, Aristóteles", ironizó otro usuario identificado como Juani Martignone.

Este domingo 26 de octubre, los argentinos acuden a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, y por primera vez se implementa a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP). Este formato unificado promete agilizar el voto, garantizar transparencia y evitar inconvenientes que antes eran frecuentes, como la falta o el robo de boletas partidarias.

La innovación promete mayor transparencia, eficiencia en el conteo y seguridad en el proceso electoral, evitando el faltante o robo de boletas que muchas veces afectaba a los votantes.

