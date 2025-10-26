A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIAS YA

Tras haber faltado en mayo, Mirtha Legrand fue a votar en las elecciones legislativas: fotos exclusivas

Mirtha Legrand le confirmó a PrimiciasYa este domingo por la mañana que iría a votar en las elecciones legislativas 2025 y así lo hizo en horas del mediodía. Mirá las imágenes exclusivas.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 26 oct 2025, 13:26
Tras haber faltado en mayo, Mirtha Legrand fue a votar en las elecciones legislativas: fotos exclusivas
Tras haber faltado en mayo, Mirtha Legrand fue a votar en las elecciones legislativas: fotos exclusivas

Tras haber faltado en mayo, Mirtha Legrand fue a votar en las elecciones legislativas: fotos exclusivas

En mayo de este año, por primera vez en décadas, Mirtha Legrand no se presentó a votar. A sus 98 años, la diva de los almuerzos decidió ausentarse en esa oportunid y el motivo fue por salud. Pero este domingo 26 de octubre, La Chiqui volvió a ir a las urnas en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Pasadas las 13hs del domingo, tal como le había contado a PrimiciasYa horas antes, Mirtha llegó con la elegancia que la caracteriza a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, ubicada en la calle Güemes 4621, y de muy buen humor se refirió a su programa de anoche y dijo que "ayer hizo un rating muy bueno".

Leé también

La dramática situación que vivió Mirtha Legrand: el video del mayor susto de su carrera

La dramática situación que vivió Mirtha Legrand: el video del mayor susto de su carrera

Mirtha no dejó pasar el detalle de la jornada histórica y señaló: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand

La conductora y figura de la pantalla de El Trece también recordó con emoción sus primeras experiencias en las urnas:La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!”, arrojó entre risas.

Cuando le consultaron por la nueva Boleta Única, Mirtha comentó: “Cambió totalmente. Me explicaron cómo era”. Luego, en el momento en que entró a votar, recibió el aplauso de todos los presentes.

“Es un día muy especial, todos los días de votación lo son. Ahora voy a almorzar, dijo al salir La Chiqui sobre cómo continuará su domingo.

“Esto me gusta y me hace muy feliz, el día que no lo tenga voy a sufrir mucho”, reflexionó Mirtha cuando se le preguntó qué siente cuando le piden fotos en lugares públicos.

“Que siempre haya libertad en la Argentina para poder votar. Que sea un país democrático”, cerró Mirtha después de realizar su votación.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand

RS FOTOS

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mirtha Legrand

Lo más visto