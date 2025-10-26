Tras haber faltado en mayo, Mirtha Legrand fue a votar en las elecciones legislativas: fotos exclusivas

Cuando le consultaron por la nueva Boleta Única, Mirtha comentó: “Cambió totalmente. Me explicaron cómo era”. Luego, en el momento en que entró a votar, recibió el aplauso de todos los presentes.

“Es un día muy especial, todos los días de votación lo son. Ahora voy a almorzar”, dijo al salir La Chiqui sobre cómo continuará su domingo.

“Esto me gusta y me hace muy feliz, el día que no lo tenga voy a sufrir mucho”, reflexionó Mirtha cuando se le preguntó qué siente cuando le piden fotos en lugares públicos.

“Que siempre haya libertad en la Argentina para poder votar. Que sea un país democrático”, cerró Mirtha después de realizar su votación.

