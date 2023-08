El contundente mensaje de la titular del CONICET a la promesa de Javier Milei de cerrar el organismo

Franchi se mostró preocupada y puntualizó: "No me imagino un país desarrollado sin ciencia y tecnología". "La gente capacitada no solamente está en el CONICET, hay también otros 16 organismos especializados en ciencia y tecnología", sumó y aseguró que en un principio no le extrañaron los dichos de Milei porque durante su campaña dijo que el “Estado es el mayor problema de Argentina”.