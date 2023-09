El Dipy con el Pelado Trebucq: "Los kirchneristas tienen la idea de que si sos pobre tenés que ser peronista y no es así"

A su vez agregó: “Ganan porque hacen clientelismo político y pasa en todos lados. Les enseñaron a la gente a decibeles “Tomá, te doy, votame”, y hasta se tiene que sacar una foto metiendo la boleta y ahí votan. A mi me han sacado la parte mía de la boleta, porque el tema es que gane Espinoza, igual estuve cerca, ellos sacaron 180 mil votos y yo 150 mil gracias a Milei”.

“Yo soy laburante, no soy gorila, y laburo todos los días porque paso música. Yo pasé hambre, viví cuatro años en la calle y comí de la basura, por eso cuando tengo una mierda de persona al lado me doy cuenta. Recién ahora estoy terminando la primaria y le estoy dando el ejemplo a mis hijos y lo necesito para mí”, sostuvo el cantante.

A su vez recordó: “Mi papá nunca aceptó la "Caja Pan", que fue el primer plan social y cuando le pregunté porqué, que teníamos hambre, dijo que eso le quitaba la dignidad. Es difícil encontrar trabajo estando en la calle. No me molesta Perón, si que lo usen. Cuando conseguimos una terrenito, me dije acá no vuelvo más en mi puta vida, y miré el banco del plaza donde dormía ahora paso con mi Mercedes por el banco de la plaza donde dormía”.

“Hoy ninguna persona que trabaje puede comprarse una casa. A mi siempre me llamó la atención ver como mentían los políticos en la tele y en la pandemia vi muchas cosas que me jodieron. Hoy mi hijo más grande se quiere ir del país. Los kirchneristas tienen la idea que si sos pobre tenes que ser peronista y no es así, yo salí de la secta, canto cumbia, soy pobre pero no soy como ellos”, argumentó.

Y, para finalizar analizó: “Odian a los milicos pero aman a Perón que era militar, te dicen que no te vayas de vacaciones pero ellos viajan afuera, ellos te dicen que no hagas lo que ellos hacen. Son una mentira, y los que los siguen les creen”.

Así habló el Dipy con el Pelado Trebucq