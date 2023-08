El Dipy aniquiló a Lali Espósito y a Pablo Echarri por sus críticas a Javier Milei: "Se llevan platita..."

“Más peligroso es tener el dólar a 760 hoy. Más peligroso es la muerte de Morena. Más peligrosa es la inseguridad de este país. Más peligroso es todo lo que está pasando con el hambre en la Argentina. Creo que hay que ver también esa parte, no solamente políticamente porque no te guste un candidato, o porque haya ganado otro candidato. Hay que ver otras cosas, también, de por qué este gobierno es muy peligroso. Y de eso no se habla, tampoco. Se habla del peligro del que viene, pero no del peligro de lo que está pasando ahora”, expresó firme El Dipy en declaraciones a Poco Correctos (El Trece).