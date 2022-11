El discurso de Cristina Kirchner, los miedos de Alberto Fernández y el nuevo rol de Mauricio Macri

“Por el contexto gremial en que estará, en la UOM, Cristina no puede eludir la cuestión del poder adquisitivo y la inflación”, señalaron a A24.com funcionarios de La Campora que habitan la Casa Rosada. Ese sería un mensaje también al ministro de Economía, Sergio Massa.

En el Gobierno aseguraron a A24.com que Cristina Kirchner presionó fuerte a Massa para avanzar en el plan Precios Justos para congelar precios de los principales alimentos por cuatro meses con las principales empresas alimenticias y para que también pida la suspensión de las PASO. Se habla en el oficialismo que podría apoyar una fórmula presidencial para 2023 entre Massa y Wado De Pedro.

Las PASO se metieron en la grieta del oficialismo: Cerruti vs. Wado

la-portavoz-de-la-presidencia-gabriela-cerruti-1272055-e1659646623600.webp Gabriela Cerruti: "El 'dólar blue', en este momento, no es una preocupación para el Gobierno" (Foto: Telam).

En el entorno de Cristina Kirchner hay hermetismo. Pero fuentes cercanas a la vicepresidenta admiten que “pronunciará un discurso muy político” y marcará distancia del Gobierno. Dicen que “podría pedir la suspensión de las PASO y el archivo del proyecto de reelección de Alberto”. Lo único cierto es que no será un discurso inocuo.

Por esos trascendidos, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti se anticipó ayer y señaló que la suspensión de las PASO no es una prioridad para la Casa Rosada y descartó enviar un proyecto de ley al período de sesiones extraordinarias desde diciembre. Además, en Balcarce 50 confirman que el Frente de Todos no conseguirá el número para votarla. El presidente presentará batalla y no acatará el pedido para cancelar las PASO.

Además, Cerruti señaló que “el proceso de convocatoria a las PASO ya está en marcha”. El mensaje fue para el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, que había pedido públicamente considerar la suspensión de las primarias y que como ministro se encarga de organizar las elecciones.

Pero la oficina de Wado De Pedro le contestó a Cerruti con un comunicado de prensa pese a que están a metros de distancia en la Planta Baja de la Casa Rosada: el proceso de convocatoria, señaló, comenzará sólo el 25 de abril próximo, el 15 de mayo se convoca a las primarias, pero de todos modos el ministro trabaja en la organización de las PASO desde junio último por su responsabilidad institucional como ministro político y la semana próxima se licitan varios insumos.

Hasta donde llegará la tensión entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta

valenzuela-bullrich.jpeg

El clima de tensión es irrespirable en el Frente de Todos. Pero también en Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, profundizó su fuerte disputa con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que se conoció un video donde ella increpaba al jefe de gabinete larretista, Felipe Miguel.

Sus legisladores de la Ciudad, Juan Pablo Arenaza, Carolina Estebarena y Marilú Estevarena condicionaron la aprobación del presupuesto 2023 del larretismo a que se bajen impuestos en el distrito. De lo contrario, avisaron, no apoyarán el presupuesto porteño. Un problema para el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura.

Además, la precandidata presidencial visitó este jueves al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en el centro de monitoreo de seguridad de Villa Bosch, y se sacó una foto sugestiva políticamente. Es que Valenzuela juega en tándem con Rodríguez Larreta en el PRO, pero ante su visita le dedicó una frase amigable. “Patricia siempre dio muestras de una lucha incansable contra la inseguridad”, dijo el intendente.

Según sus allegados, Valenzuela no migrará al bullrichismo, pero tampoco la rechazará en el distrito; hay gente de ella en la cartera municipal de Seguridad. “Hay que bajar las tensiones en general. Sigue todo igual para nosotros. La recibió porque tiene muy buena relación con Patricia desde hace años. No la va a rechazar. Además tenemos gente de ella desde hace tiempo trabajando en Seguridad”, dicen.

Rodríguez Larreta sospecha que Mauricio Macri lo está abandonando

larreta-macri-juntos-por-el-cambio.webp Elecciones 2023 | Horacio Rodríguez Larreta: "Mi decisión de ser candidato no va a depender de lo que haga Macri" (Foto: Telam).

Sin embargo, por impulso del ex presidente Mauricio Macri, esta semana el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, manifestó su pase del larretismo al bullrichismo. Se sumó al lote de precandidatos a gobernador del PRO que caminarán con Patricia Bullrich en estos meses. Ellos son el senador provincial Joaquín de la Torre, el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, y el diputado Cristian Ritondo. Ellos y Grindetti medirán quien estará mejor en su momento para enfrentar al diputado Diego Santilli, que será el único precandidato del larretismo.

“Mi único líder es Mauricio Macri”, señaló Grindetti. Esta frase es preocupante para Larreta. Porque Macri fue quien bendijo el pase de Grindetti al bullrichismo, así como el traspaso de Jorge Macri, ministro de gobierno porteño, a las filas de Patricia Bullrich. ¿Macri le está dando más señales a Bullrich?

Esta configuración de dirigentes hace pensar a los larretistas que Macri está demasiado cerca de Bullrich y que Larreta era su viejo delfín porteño. De allí el fuerte malestar en las filas larretistas: no toleran que el ex presidente no juegue en favor abiertamente de su ex jefe de gabinete como habían imaginado desde el origen. Macri viene dando señales de que prefiere un cambio drástico en el gobierno de 2023 y eso lo acerca más a los "halcones", léase Bullrich.

“El acuerdo desde siempre fue que Macri gobernaba dos períodos y después era Horacio. Pero Mauricio no pudo reelegir en 2019 y ahora le toca a Horacio que no puede reelegir en la Ciudad”, señalan a A24.com fuentes del PRO que conocen los acuerdos fundacionales del macrismo.

Macri convocó a una reunión para el martes entre ambas partes

cupula del PRO - Bullrich-Macri- Larreta- FOTO TIEMPO ARGENTINO.jpg

En ese contexto, la aparición de Bullrich como candidata combativa, dura, líder de los “halcones” es un Cisne Negro para Rodríguez Larreta. En otros tiempos, Macri creía en los buenos modales, que le aconsejaban su asesor en campaña Jaime Duran Barba y su ex gurú Marcos Peña. Pero Bullrich lo convenció de ir al choque con el peronismo.

El fracaso electoral de 2019 cambió muchas cosas en la cabeza de Macri: hoy esgrime un discurso “halcón” y reclama que el cambio en 2023 sea “de verdad y rápido”, no más “gradualismos”. Casi descartó su propia candidatura, pero da señales de que simpatiza más por un perfil duro como el de Bullrich.

Luego de que trascendieron videos con insultos y amenazas de Bullrich al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel (“Te voy a romper la cara, conmigo no se jode”), y de que la ex ministra de Seguridad advirtió que no se arrepentiría ni pediría perdón, y que no toleraría la “hipocresía” ni que “le mande a sus soldaditos”, Macri intentará mediar entre ambos.

El ex presidente y fundador del PRO convocó para un desayuno el martes próximo a toda la mesa de conducción del partido para intentar acercar posiciones. En el larretismo confirmaron que “es una reunión que habitualmente se hace” y en el bullrichismo señalaron que “no es por ese tema”.

Duran Barba, más cerca de Larreta que de Bullrich y Macri

Sin embargo, es impensable que no se hable de las fracturas expuestas entre ambos precandidatos presidenciales principales de la oposición. En el sector de Bullrich observaron que la difusión del video, que atribuyen al larretismo, fue más favorable a la ex ministra. “En las redes sociales le dieron la razón a Patricia: Felipe Miguel la había acusado de ser funcional al kirchnerismo y luego la quiso abrazar y la gente no quiere hipocresía”, señalan en el bunker de la ex ministra.

Pero el ex asesor macrista Duran Barba condenó la actitud de la dirigente y la emparentó con Cristina Kirchner. “A la gente no le gustan los violentos. Si va a jugar a parecerse a Javier Milei y sus locuras, la gente va a preferir el original que la fotocopia y le hará un favor a Milei”, dijo el ecuatoriano a A24.com. También Duran Barba señala que "en ningún país en este momento le puede ir bien a un ex presidente". Un dardo para Macri.

En el macrismo, ambos bandos se acusan de traición

La disputa entre Rodríguez Larreta y Bullrich es más compleja de lo que parece. El jefe de gobierno porteño piensa en el ministro de Salud, Fernán Quiros, o en el senador radical Martín Lousteau, como sucesores en la Ciudad, para enfrentar a Jorge Macri. El macrismo señala que ungir a Lousteau sería una traición, pero Larreta se siente traicionado por Macri.

El jefe de gobierno había nombrado a Jorge Macri como ministro de gobierno de la Ciudad para que él y su primo Mauricio lo respaldaran en 2023. Además, Larreta le daba un trampolín perfecto para el gobierno porteño y liberaba el camino de la gobernación bonaerense para Santilli.

Pero el salto de Jorge Macri al bullrichismo obligará a Rodríguez Larreta a jugar fuerte con Quiros, que no definió si quiere ser candidato, o con Lousteau. La opción del candidato radical podría complementarse con una alianza fuerte con Gerardo Morales a nivel nacional. En ese caso Larreta se abandonaría en los brazos del radicalismo ante el desplante macrista.

Los radicales intervienen cruzados en las líneas internas del PRO

El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy quiere ser candidato a presidente por el radicalismo y avanzará hasta donde pueda. Pero no descarta un Plan B: negociar el lugar de vicepresidente detrás de Larreta o en segunda instancia ser candidato a senador para 2023 para luego ser nombrado en la jefatura de gabinete y con el control de un ministerio del futuro gobierno larretista. A cambio, pondría el aparato del radicalismo a disposición de Larreta.

Ese es un temor en las filas de Macri y de Bullrich: un radicalismo con estructura en todo el país trabajando por Larreta. La presidenta del PRO llevará a Alfredo Cornejo, también radical, como vicepresidente; a Jorge Macri como jefe de gobierno porteño y a De la Torre, Iguacel, Ritondo o Grindetti en la provincia. Buscaría otros apoyos radicales del interior.

Por ahora, Macri señala que alienta que compitan ambos, Larreta y Bullrich, y definiría después su respaldo al ganador. Pero en el larretismo abundan las sospechas sobre su antiguo padrino y presumen que no será tan imparcial. También allí sospechan de una traición.