El duro mensaje de Adorni sobre Villarruel: "La Vicepresidenta no es parte del Gobierno ni del proyecto"

“Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, de ese norte. El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo, así que no hay ninguna novedad con eso”, dijo el vocero, que buscó bajarle el tono a los conflictos que podrían tener en la administración nacional. “¿Por qué no se podría gobernar con eso? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta, o sobre otras personas, no importa... Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día, y no es parte de este proyecto”.