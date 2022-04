El editorial de Baby Etchecopar: "Al final la vida sigue igual"

"Se encapricha, se hace la nena tonta. Ahora quiere cambiar la cantidad de jueces de la Corte, porque ella se encapricha. Al borde del abismo de la cárcel se encapricha". "Se encapricha, se hace la nena tonta. Ahora quiere cambiar la cantidad de jueces de la Corte, porque ella se encapricha. Al borde del abismo de la cárcel se encapricha".

"Lo que no sabe la caprichosa es que mientras hacen esa berretada política, la gente va al almacen y está comprando las galletitas de a una. La gente no carga nafta porque no tiene plata".

"Mientras la señora se encapricha, los pibes no pueden ir al colegio; los mapuches no toman el sur; todos los días no nos dejan pasar por la 9 de Julio".

"Mientras la señora se encapricha, la Argentina es inviable y no tiene solución".

El editorial de Baby Etchecopar