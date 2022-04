El editorial de Baby Etchecopar: En qué le erramos

“No somos hombres de combate, no éramos ni montoneros ni erpianos, éramos militantes de Raúl. Hoy iba a venir a hablar de los impresentables, los caprichos de Cristina, pero para qué voy a desaprovechar un momento como este para recordar a Alfonsín”. “No somos hombres de combate, no éramos ni montoneros ni erpianos, éramos militantes de Raúl. Hoy iba a venir a hablar de los impresentables, los caprichos de Cristina, pero para qué voy a desaprovechar un momento como este para recordar a Alfonsín”.

"Mi homenaje esta noche a Raúl, a todos los que ese día nos la jugamos en esa epopeya. Gracias a Dios pertenecí a la historia, gracias a Dios le dejo ese legado a mis hijos".

"'La casa está en orden' me hizo acordar a cuando el mendocino dijo 'mi voto es no positivo' porque si no por la locura de los locos hoy estaríamos en una guerra civil con el campo. Alfonsín fue un pacificador, no quiso la grieta, quiso la democracia".

"Decíamos 'ahora sí', mirá a dónde llegamos, en qué le habremos errado de tener a estos psicópatas, locos, estúpidos, ladrones, inservibles, manchando la bandera que nos costaron tantas vidas".

El editorial completo de Baby Etchecopar: