El editorial de Baby Etchecopar: "En retirada"

"Hoy lo veía a Alberto hablando en la universidad de Ishii, la inmoralidad ha sido un atributo en estos 20 años de los Kirchner. No era lógico que Cristina se despida con expedientes. Se va echada por el pueblo. Hoy a Cristina no la pueden ver" "Hoy lo veía a Alberto hablando en la universidad de Ishii, la inmoralidad ha sido un atributo en estos 20 años de los Kirchner. No era lógico que Cristina se despida con expedientes. Se va echada por el pueblo. Hoy a Cristina no la pueden ver"

"Cristina tiene un poder de fuego terrible para destruir a los de enfrente y a los propios. Es muy triste estar tan sola y haber parido un hijo que no te sirve si caes en cana para llevarte yerba" "Cristina tiene un poder de fuego terrible para destruir a los de enfrente y a los propios. Es muy triste estar tan sola y haber parido un hijo que no te sirve si caes en cana para llevarte yerba"

"Cristina pensaba que armando un ejército de las tinieblas iba a quedarse perpetuamente en el poder. Pero la mujer está derrotada, no le va a quedar mucho en la política, no tiene más crédito". "Cristina pensaba que armando un ejército de las tinieblas iba a quedarse perpetuamente en el poder. Pero la mujer está derrotada, no le va a quedar mucho en la política, no tiene más crédito".

"Hacen falta unas cacerolas en la calle para demostrar que ya no la queremos más". "Hacen falta unas cacerolas en la calle para demostrar que ya no la queremos más".

"Se terminó Cristina, se terminó Alberto, pero gracias a los que estamos en frente, los vamos a acompañar hasta la salida". "Se terminó Cristina, se terminó Alberto, pero gracias a los que estamos en frente, los vamos a acompañar hasta la salida".

El editorial completo de Baby Etchecopar