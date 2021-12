El editorial de Baby Etchecopar: "Dame plata"

"Pasaron 70 años y no acomodaron a nadie, y nos mantuvieron boludeando con Perón va, Perón viene. Y empezaron a procrear pobres, indigentes, y perfeccionados por Cristina Kirchner". "Pasaron 70 años y no acomodaron a nadie, y nos mantuvieron boludeando con Perón va, Perón viene. Y empezaron a procrear pobres, indigentes, y perfeccionados por Cristina Kirchner".

"Así llegamos a tener este país de analfabetos, de gente sin autonomía, que si no le das no come".

"Al peronismo, devenido en populismo, usted le combiene mucho. Usted no es una persona, es un número. Es un campo de concentración de pobres para apoyar a los delincuentes ricos".

"Perón logró, combatiendo al capital, que el capital cambie de manos, que deje de ser el capital productivo del campo y las industrias, y empiece a ser el capital muerto de los políticos, que se van a otros países a guardarlo".

"Y así llegamos a este momento de degenarción político, donde estamos acostumbrados a que los jueces sean corruptos. Llegamos a este momento donde Moyano, su hijo y su nieto son multimillonarios a costas del gremio".

"Y nos acostumbramos a que nuestros hijos no tengan clases".

"Se le ocurrió a Alberto parar el país un año, porque no sabía qué hacer. Nos encerraron como pelotudos mientras se afanaron las vacunas. Cuando terminaron con la payasada esa, nos traen un barco para contagiarnos con el virus nuevo".

"Ningún crece con la mitad de atorrantes. El pobre sigue con dos chapas esperando que Perón le termine la casa, mirando el horizonte creyendo que lo que le prometieron al abuelo se lo va a cumplir algún peronista".

