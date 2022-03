El editorial de Baby Etchecopar: "Furcios, mentiras y video".

"Volver a hablar de (Mauricio) Macri... semejante papelón no se puede hacer sin ensayo". "Volver a hablar de (Mauricio) Macri... semejante papelón no se puede hacer sin ensayo".

"Me contó un país que es Estados Unidos y que está a años luz de ser esta republiqueta bananera pro Putin. Daba lástima y vergüenza la foto de Cristina y usted, con los alcahuetes que aplauden". "Me contó un país que es Estados Unidos y que está a años luz de ser esta republiqueta bananera pro Putin. Daba lástima y vergüenza la foto de Cristina y usted, con los alcahuetes que aplauden".

"Usted habla para los boludos a los que adiestraron sistemáticamente durante 20 años, pero hoy esos boludos son el 70% que no le cree nada". "Usted habla para los boludos a los que adiestraron sistemáticamente durante 20 años, pero hoy esos boludos son el 70% que no le cree nada".

"El ajuste va a ser cruel, el dólar se va a ir a $350. Usted habló de los jubilados con un descaro...". "El ajuste va a ser cruel, el dólar se va a ir a $350. Usted habló de los jubilados con un descaro...".

"Espero que el año que viene y con el apoyo del periodismo independiente, libre y opositor, usted pueda contar lo que hizo en tres años. Porque cuando uno dice tantas cosas como las mentiras que dijo usted, es porque no hizo nada y no tiene nada para contar". "Espero que el año que viene y con el apoyo del periodismo independiente, libre y opositor, usted pueda contar lo que hizo en tres años. Porque cuando uno dice tantas cosas como las mentiras que dijo usted, es porque no hizo nada y no tiene nada para contar".

El editorial completo de Baby Etchecopar