El editorial de Baby Etchecopar: "La casita de mis viejos"

"Hay que buscar al ladrón, porque alguien nos robó la que era de nuestros hijos y de nuestros padres, porque los viejos viven como miserables".

"Más que pensar a quién vamos a votar, hay que hacer una cacería de chorros. No me cabe ninguna duda que la guita que era de mis hijos la robaron estos pibes."

"De Alfonsín para adelante, todos inútiles de mierda, menos 4 años de Menem. Lo único que hacen estos parásitos que están en el poder es pensar quien se va a repostular en dos años".

"Tengo bronca porque siento que antes uno volvía rendido a la casita de los viejos, pero ahora le rompen el nido a los hijos"

El editorial completo de Baby Etchecopar