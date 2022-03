El editorial de Baby Etchecopar: "Libertad"

"Salimos a favor de este hijo de puta de Putin 10 días antes de la guerra, como a favor de Hitler. Cristina se le reía atrás. El peronismo siempre salió a favor de los genocidas". "Salimos a favor de este hijo de puta de Putin 10 días antes de la guerra, como a favor de Hitler. Cristina se le reía atrás. El peronismo siempre salió a favor de los genocidas".

"Tuvimos que bancarnos 20 años de kirchnerismo la boludez de hablar de los 70's. Todos los países avanzan, nosotros nos quedamos siendo unos miserables haciendo guita y negocios con los 70's.

"Hoy tenés un Milei, que es una voz nueva que está diciendo cosas distintas y es una gran posibilidad política. Las castas políticas no sirven para una mierda, sólo sirven para destruir un país."

"El pueblo ucraniano con unos huevos bárbaros que nosotros no supimos tener en Malvinas fueron a buscar armas para defender sus casas".

"¿En nombre de quién habla el Presidente? Yo no quiero que me represente con Putin. Me gustaría que esa sutileza la use para detectar a los ladrones del kirchnerismo"

El editorial completo de Baby Etchecopar