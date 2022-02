El editorial de Baby Etchecopar: "Nestornear"

"No podemos entrar en el juego de esta gente. Si uno se pone analizar, pierde mucho tiempo de su vida en lo que no se puede explicar". "No podemos entrar en el juego de esta gente. Si uno se pone analizar, pierde mucho tiempo de su vida en lo que no se puede explicar".

"Son estúpidos porque son inmaduros, creen que manejan el país, que tienen poder. Mis hijos trabajan, esa es la diferencia y son dignos. En el caso de Cristina, no se qué edad tiene, pero tampoco aprendió que el poder es por un ratito" "Son estúpidos porque son inmaduros, creen que manejan el país, que tienen poder. Mis hijos trabajan, esa es la diferencia y son dignos. En el caso de Cristina, no se qué edad tiene, pero tampoco aprendió que el poder es por un ratito"

"Nos preocupamos más nosotros por Putin que los que están en guerra. Nos preocupamos por el futuro, el trabajo, la seguridad y no hay" "Nos preocupamos más nosotros por Putin que los que están en guerra. Nos preocupamos por el futuro, el trabajo, la seguridad y no hay"

"La seguridad no se hace hablando, se hace actuando, poniendo las pelotas y diciendo 'tirá'" "La seguridad no se hace hablando, se hace actuando, poniendo las pelotas y diciendo 'tirá'"

El editorial completo de Baby Etchecopar