El editorial de Baby Etchecopar: "La delgada línea blanca"

"No se asombren que estén haciendo esta payasada de los cartelitos sobre cómo drogarse. Prejuzgan e incitan al que no se droga. El que crea que es inocente no lo es"

"La falopa viene manejando todos los ambientes. La droga está bancando a los políticos. Descubrimos un día que la falopa está en todos lado. Hay un plan preestablecido para descerebrar a los pibes y que la droga maneje a la Argentina".

"La droga está en las altas esferas para que baje a las bajas esferas. No nos asombremos que haya unos cuadernillos sobre como consumir la falopa".

"El narcotráfico nos compra el país mientras miramos la pelea entre Cristina y Alberto. Este país además de perder la dignidad, perdió la razón".

"Cristina busca al narcotráfico de socios y la oposición les tiene miedo, tiene menos calles que Venecia"

El editorial completo de Baby Etchecopar