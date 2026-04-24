A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sin piedad

Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann de la peor manera en la fiesta de 15 de Allegra

La espera llegó a su fin y finalmente Allegra Cubero celebrará su tan ansiado cumpleaños de 15, organizado por Fabián Cubero y Mica Viciconte. En ese contexto, el exfutbolista quedó en el centro de la polémica por un gesto que muchos interpretaron como una respuesta hacia Nicole Neumann.

24 abr 2026, 23:54
Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann de la peor manera en la fiesta de 15 de Allegra
Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann de la peor manera en la fiesta de 15 de Allegra

Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann de la peor manera en la fiesta de 15 de Allegra

Después de semanas de organización y expectativa, el gran día finalmente llegó para Fabián Cubero: la fiesta de 15 de su hija Allegra. Con todo listo para una noche especial, el ex de Nicole Neumann se mostró plenamente enfocado en los últimos detalles, acompañado por Mica Viciconte y su círculo más cercano.

Desde temprano, se hicieron presente en el salón elegido en Olivos, con la intención de supervisar la organización y asegurarse de que cada aspecto del festejo estuviera a la altura de la ocasión, en la antesala de una celebración que promete dar que hablar.

Leé también

El detalle que llamó la atención antes del 15 de Allegra: qué había en las cajas que llevaba Fabián Cubero

El detalle que llamó la atención antes del 15 de Allegra: qué había en las cajas que llevaba Fabián Cubero

Uno de los temas que más ruido generó en la previa fue el vestido de la adolescente. Desde el inicio, el diseño quedó en manos de Laurencio Adot, reconocido por su cercanía con la modelo. Sin embargo, en los días previos al festejo surgieron versiones y especulaciones a partir de algunas publicaciones en redes que pusieron en duda esa elección. Finalmente, con el correr de las horas, la incertidumbre se disipó y se confirmó que Adot continuaba al frente.

En la antesala del festejo, surgió un dato inesperado que volvió a poner el foco en la organización: pese a haber sido el encargado del diseño, no forma parte del evento. El propio diseñador confirmó que no fue convocado y dejó ver cierta sorpresa por la situación. "No estoy invitado pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar... digo creo porque ya no sé... las chicas cambian", comentó con ironía en diálogo con Pronto.

Más allá de esa situación puntual, Adot optó por no profundizar en la polémica y eligió destacar su vínculo con Nicole. En ese sentido, valoró su rol como madre y su presente familiar: " Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza".

nicole neumann fabian cubero

Cómo vivió la previa del cumpleaños de su hija Fabián Cubero

La previa del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se vivió con máxima intensidad. A horas del evento, la expectativa fue creciendo no solo por el despliegue de la fiesta, sino también por el trasfondo de tensiones que rodearon su organización, especialmente por el vínculo entre Nicole Neumann y su papá, Fabián Cubero.

Con todo encaminado para una noche especial, Cubero llegó al salón ubicado en Olivos con varias horas de anticipación junto a Mica Viciconte, decidido a supervisar cada detalle y asegurarse de que nada quedara librado al azar. Desde temprano, el movimiento fue constante y dejó en evidencia la magnitud del festejo.

La cumpleañera hizo el reconocimiento del salón acompañada por familiares y amigos, en un clima de entusiasmo y nervios propios de una jornada tan esperada. En paralelo, el equipo avanzaba con la puesta a punto: desde el vestuario hasta la decoración, todo comenzaba a tomar forma dentro del salón.

Al bajar del vehículo, Poroto reafirmó que su hija va a usar el vestido diseñado por Laurencio Adot, pese a la polémica que explotó cuando el diseñador se quejó de no estar invitado a la celebración.

Mientras tanto, Viciconte se mostraba activa en la organización, alternando entre los preparativos y su rol familiar. Con Luca en brazos, respondió a Los Profesionales de Siempre (El Nueve): “Ahora nos vamos a preparar”.

En simultáneo, seguían ingresando elementos clave para la fiesta: perchas con distintos cambios de vestuario, arreglos florales y cajas con parte de la ambientación, que el propio Cubero ayudaba a trasladar. Todo indicaba que el evento fue pensado al detalle para una noche inolvidable.

Allegra está muy bien. Llegó recién, ¿no la vieron?”, acotó Fabián para desconcierto de Flor de la V. Ya en la recta final de la previa, también tuvo un gesto con la prensa que aguardaba en el lugar y enfatizó que iba a ofrecer comida y bebida a los periodistas que hagan guardia en la puerta durante la fiesta.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fabián Cubero Nicole Neumann

Lo más visto