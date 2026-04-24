Fabián Cubero se vengó de Nicole Neumann de la peor manera en la fiesta de 15 de Allegra

Más allá de esa situación puntual, Adot optó por no profundizar en la polémica y eligió destacar su vínculo con Nicole. En ese sentido, valoró su rol como madre y su presente familiar: " Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza".

nicole neumann fabian cubero

Cómo vivió la previa del cumpleaños de su hija Fabián Cubero

La previa del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se vivió con máxima intensidad. A horas del evento, la expectativa fue creciendo no solo por el despliegue de la fiesta, sino también por el trasfondo de tensiones que rodearon su organización, especialmente por el vínculo entre Nicole Neumann y su papá, Fabián Cubero.

Con todo encaminado para una noche especial, Cubero llegó al salón ubicado en Olivos con varias horas de anticipación junto a Mica Viciconte, decidido a supervisar cada detalle y asegurarse de que nada quedara librado al azar. Desde temprano, el movimiento fue constante y dejó en evidencia la magnitud del festejo.

La cumpleañera hizo el reconocimiento del salón acompañada por familiares y amigos, en un clima de entusiasmo y nervios propios de una jornada tan esperada. En paralelo, el equipo avanzaba con la puesta a punto: desde el vestuario hasta la decoración, todo comenzaba a tomar forma dentro del salón.

Al bajar del vehículo, Poroto reafirmó que su hija va a usar el vestido diseñado por Laurencio Adot, pese a la polémica que explotó cuando el diseñador se quejó de no estar invitado a la celebración.

Mientras tanto, Viciconte se mostraba activa en la organización, alternando entre los preparativos y su rol familiar. Con Luca en brazos, respondió a Los Profesionales de Siempre (El Nueve): “Ahora nos vamos a preparar”.

En simultáneo, seguían ingresando elementos clave para la fiesta: perchas con distintos cambios de vestuario, arreglos florales y cajas con parte de la ambientación, que el propio Cubero ayudaba a trasladar. Todo indicaba que el evento fue pensado al detalle para una noche inolvidable.

“Allegra está muy bien. Llegó recién, ¿no la vieron?”, acotó Fabián para desconcierto de Flor de la V. Ya en la recta final de la previa, también tuvo un gesto con la prensa que aguardaba en el lugar y enfatizó que iba a ofrecer comida y bebida a los periodistas que hagan guardia en la puerta durante la fiesta.