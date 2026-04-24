El video de la brutal golpiza que sufrió Pamela Pombo de parte de su ex, Patricio Albacete

A partir de su denuncia, la situación tomó un fuerte estado público y puso en el centro de la escena a su expareja y exintegrante de Los Pumas. El caso avanza en el ámbito judicial con acusaciones de extrema gravedad.

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Quién es Patricio Albacete, ex jugador de Los Pumas

Patricio Albacete es un exrugbier argentino que dejó una huella importante en el seleccionado nacional, Los Pumas. Nacido en Buenos Aires en 1981, se desempeñó como segunda línea y fue parte de una generación que marcó una etapa destacada para el rugby argentino a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, integró el equipo nacional durante más de una década y disputó tres Copas del Mundo, incluyendo el histórico Mundial de Francia 2007, donde Argentina obtuvo el tercer puesto. Su rendimiento y regularidad lo convirtieron en una pieza clave dentro del plantel.

En el ámbito de clubes, desarrolló gran parte de su trayectoria en Europa, especialmente en Francia, donde vistió camisetas como la del Toulouse y Racing 92. Allí logró títulos y reconocimiento, consolidándose como uno de los jugadores argentinos más destacados en el exterior.

Tras su retiro del rugby profesional en 2018, Patricio Albacete reorientó su carrera hacia el ámbito empresarial y académico. En sus redes sociales se presenta como emprendedor y destaca su formación como licenciado en Administración de Empresas, además de contar con maestrías en Finanzas, Marketing y Negocios Internacionales.

Si bien continuó vinculado al entorno deportivo desde otro lugar, en los últimos tiempos su nombre volvió a instalarse en la agenda mediática por motivos alejados de su trayectoria dentro de la cancha.

Actualmente, enfrenta una denuncia de extrema gravedad presentada por su expareja, Pamela Pombo, que dio lugar a una causa judicial en curso. El caso generó un fuerte impacto a partir de las imágenes difundidas en SQP (América TV), mientras se espera que la Justicia avance en el esclarecimiento de los hechos denunciados.