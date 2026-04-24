En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Oficina Anticorrupción
Funcionarios
PRESUNTAS INCONSISTENCIAS

En medio de causas contra funcionarios, la Oficina Anticorrupción prorrogó la presentacíón de declaraciones juradas

El organismo extendió hasta el 31 de julio el plazo para presentar los informes patrimoniales de 2025. La decisión se da mientras avanzan las investigaciones sobre Adorni y Frugoni por presuntas inconsistencias en sus bienes.

El plazo para presentar las declaraciones juradas se extendió hasta el 31 de julio. (Foto: A24).

El plazo para presentar las declaraciones juradas se extendió hasta el 31 de julio. (Foto: A24).

La Oficina Anticorrupción resolvió extender el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a 2025. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial y fijó como nueva fecha límite el 31 de julio de 2026, en lugar del 30 de mayo.

Leé también "Cometí un error": el funcionario de Economía que admitió que no declaró siete departamentos en EE.UU.
cometi un error: el funcionario de economia que admitio que no declaro siete departamentos en ee.uu.
Embed

Desde el organismo señalaron que la prórroga busca permitir la incorporación de la información fiscal completa del período, en particular las presentaciones de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que releva ARCA.

La decisión se conoce en paralelo al avance de la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la denuncia contra el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.

Qué dijeron los funcionarios sobre sus declaraciones

En sus últimas intervenciones públicas, el exvocero sostuvo que cualquier actualización de su patrimonio se realizaría dentro de los plazos institucionales vigentes, que entonces ubicaba hacia fines de mayo. “No tengo nada que esconder”, afirmó a finales de marzo al ser consultado por sus bienes.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado. No voy a discutir mis decisiones económicas en una conferencia de prensa. Yo hago lo que quiero con mi dinero”, había señalado antes de mantener un mes de silencio público. En su entorno, además, aseguran que cuenta con toda la documentación y que “está esperando que se lo pida la Justicia”.

Mientras que Frugoni le confió al periodista de A24, Nicolás Wiñazki, que "es verdad" que posee siete departamentos en Miami, adquiridos a a través de dos sociedades constituidas en ese país, Genova LLC y Waki LLC, que tampoco están declaradas.

"Es todo verdad. Cometí un error", contó Wiñazki que le confirmó Frugoni y dijo que "estaba rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos".

Las causas en la Justicia

El expediente que analiza un posible enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni quedó en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La pesquisa busca establecer si el crecimiento de su patrimonio —propiedades, movimientos financieros y nivel de gastos— guarda relación con los ingresos que declaró.

En ese contexto, también se abrieron otras líneas de análisis. Entre ellas, la posibilidad de que existan bienes no declarados o a nombre de terceros, eventuales maniobras de lavado de dinero vinculadas a circuitos financieros no tradicionales y la hipótesis de dádivas o beneficios indebidos, en particular respecto de gastos que podrían haber sido cubiertos por terceros.

A su vez, se revisan posibles irregularidades de tipo administrativo, como omisiones o incompatibilidades en las declaraciones juradas, en caso de que no se haya consignado de forma correcta la situación patrimonial.

En paralelo, la causa que involucra a Carlos Frugoni por la presunta omisión de propiedades fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. También presentó una denuncia el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, quien sostuvo que las adquisiciones se realizaron entre 2020 y 2022 por un monto superior al millón y medio de dólares.

De confirmarse las irregularidades, la situación podría derivar en sanciones tanto penales como administrativas en el marco de la ley de Ética Pública.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Oficina Anticorrupción Funcionarios Causa Declaraciones Noticias A24
Notas relacionadas
La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York
"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Milei confirmó que acompañará a Adorni en su exposición ante el Congreso
El funcionario de Economía que no declaró propiedades en Miami ya había omitido información patrimonial en otro cargo en la Ciudad

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar