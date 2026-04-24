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Además de las propiedades en EE.UU., Carlos Frugoni no declaró otros USD 400.000

La investigación sumó un nuevo dato clave y apunta a que el funcionario habría transferido ese dinero desde una cuenta en Estados Unidos para comprar una casa en Tigre, pero no lo incluyó en su declaración jurada.

Además de las propiedades en EE.UU., Carlos Frugoni no declaró otros USD 400.000

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, habría recibido al menos USD 400.000 transferidos desde una cuenta de la que sería titular en Estados Unidos hacia la Argentina para la compra de una propiedad, fondos que tampoco figurarían en su declaración jurada.

Leé también "Cometí un error": el funcionario de Economía que admitió que no declaró siete departamentos en EE.UU.
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El caso se agrega a la polémica ya existente por siete u ocho departamentos de lujo en Miami que el funcionario no incluyó en su declaración jurada. Esas propiedades, según se conoció, habrían sido adquiridas a través de sociedades radicadas en Estados Unidos, Genova LLC y Waki LLC.

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Según la información difundida este viernes por el periodista Nicolás Wiñazki de A24, el dinero salió de una cuenta del Bank of America, que le pertenecería, y fue utilizado como parte de pago para una casa ubicada en un country de Tigre. Si bien el inmueble estaría declarado en Argentina, esos fondos no habrían sido informados, lo que suma un nuevo elemento a las sospechas sobre inconsistencias patrimoniales.

Frugoni había admitido irregularidades en su presentación. “Es todo verdad. Cometí un error”, reconoció en diálogo con Wiñazki, al tiempo que aseguró estar en proceso de rectificar tanto su declaración jurada como su situación ante la AFIP, al señalar que en Estados Unidos tributó por esos bienes y que le fue muy bien en el "ámbito privado".

Antecedentes y situación administrativa

La situación del funcionario ya presentaba antecedentes. Tras su paso por AUSA, el organismo que administra las autopistas porteñas, Frugoni no presentó su declaración jurada final, pese a estar obligado a hacerlo. Esa omisión derivó en sanciones previas y en su inclusión en el Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos en el ámbito porteño, en una situación que ahora vuelve a resonar a la luz de las nuevas revelaciones.

La causa judicial

La investigación judicial que lo tiene como apuntado fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. A esa denuncia se sumó el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, quien sostuvo que las propiedades no declaradas fueron adquiridas entre 2020 y 2022 por más de un millón y medio de dólares.

De confirmarse las irregularidades, Frugoni podría enfrentar sanciones tanto penales como administrativas en el marco de la ley de Ética Pública.

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