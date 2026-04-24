Además de las propiedades en EE.UU., Carlos Frugoni no declaró otros USD 400.000

Frugoni había admitido irregularidades en su presentación. “Es todo verdad. Cometí un error”, reconoció en diálogo con Wiñazki, al tiempo que aseguró estar en proceso de rectificar tanto su declaración jurada como su situación ante la AFIP, al señalar que en Estados Unidos tributó por esos bienes y que le fue muy bien en el "ámbito privado".

Antecedentes y situación administrativa

La situación del funcionario ya presentaba antecedentes. Tras su paso por AUSA, el organismo que administra las autopistas porteñas, Frugoni no presentó su declaración jurada final, pese a estar obligado a hacerlo. Esa omisión derivó en sanciones previas y en su inclusión en el Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos en el ámbito porteño, en una situación que ahora vuelve a resonar a la luz de las nuevas revelaciones.

La causa judicial

La investigación judicial que lo tiene como apuntado fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. A esa denuncia se sumó el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, quien sostuvo que las propiedades no declaradas fueron adquiridas entre 2020 y 2022 por más de un millón y medio de dólares.

De confirmarse las irregularidades, Frugoni podría enfrentar sanciones tanto penales como administrativas en el marco de la ley de Ética Pública.