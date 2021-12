El editorial de Baby Etchecopar: "La patria cartonera"

"Además de ser miserable, sos cornudo, porque vas a aplaudir a alguien que se llevó la tuya. No existe el cartonero, existe el croto. Les ponen el nombre de recicladores urbanos pero son crotos de la calle que tiran un carro como un animal". "Además de ser miserable, sos cornudo, porque vas a aplaudir a alguien que se llevó la tuya. No existe el cartonero, existe el croto. Les ponen el nombre de recicladores urbanos pero son crotos de la calle que tiran un carro como un animal".

"Esperemos que cuando volvamos al programa sigamos luchando por los crotos, porque yo sé que no se van a comprar la camioneta 4x4 que anunciamos, pero alguien tiene que pensar en ustedes. Y son los empresarios y el campo". "Esperemos que cuando volvamos al programa sigamos luchando por los crotos, porque yo sé que no se van a comprar la camioneta 4x4 que anunciamos, pero alguien tiene que pensar en ustedes. Y son los empresarios y el campo".

"Se acabó el verso. Llegó el fin. Nosotros, los gorilas, vamos a mantener a Alberto los dos años que faltan, pero les llegó el fin. No hay más cuento, nadie les cree nada". "Se acabó el verso. Llegó el fin. Nosotros, los gorilas, vamos a mantener a Alberto los dos años que faltan, pero les llegó el fin. No hay más cuento, nadie les cree nada".

"No es el fin del gobierno, es el fin del aguante de todos nosotros. Por eso, si quieren durar dos años más, díganle a Máximo, cómprenle unos crayones y que se quede dibujando en casa, y que no vaya a hacer mierda a todo el Congreso porque es un caprichoso hijo de Kirchner". "No es el fin del gobierno, es el fin del aguante de todos nosotros. Por eso, si quieren durar dos años más, díganle a Máximo, cómprenle unos crayones y que se quede dibujando en casa, y que no vaya a hacer mierda a todo el Congreso porque es un caprichoso hijo de Kirchner".

El editorial completo de Baby Etchecopar