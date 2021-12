El editorial de Baby Etchecopar: "¿Qué hicimos"

"Viajando aprendés cosas, una de ellas es que no hay odio en la gente". "Viajando aprendés cosas, una de ellas es que no hay odio en la gente".

"Y acá lamentablemente al valor agregado de vivir en un país caro y sin plata le sumamos la infelicidad".

"Cuando Grabois va con dos mil o tres mil personas atrás, va con dos mil linyeras y crotos".

"Hoy esa gente es crota porque muchos eligieron ser ricos con la guita de ellos".

"No es un orgullo ser crotos mendigos, ustedes son mendigos porque el Estado los hizo mendigos".

"El Reino de los Cielos no es para los pobres, es de los que tienen plata y eligen los paraísos que les gustan. No se hagan engañar más".

"No existe la Patria Cartonera, existe la patria desangrada".

