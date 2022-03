El editorial de Baby Etchecopar: "No le importan a nadie"

"Mientras el mundo se dirime en la posible tercera guerra mundial, en el Gobierno boludean". "Mientras el mundo se dirime en la posible tercera guerra mundial, en el Gobierno boludean".

"Gómez Alcorta que cobra 16 mil millones por año, las mujeres hoy que tienen dos pibes y no pueden laburar, están casados con atorrantes que no les pagan la cuota alimentaria. El instituto de la Mujer se caga en ellas y no las defiende". "Gómez Alcorta que cobra 16 mil millones por año, las mujeres hoy que tienen dos pibes y no pueden laburar, están casados con atorrantes que no les pagan la cuota alimentaria. El instituto de la Mujer se caga en ellas y no las defiende".

"El instituto de la Mujer no es de los pibis, tienen que cuidar a todas las mujeres. Los 16 mil millones tirados al pedo aparece con el genérico. Salta atrás Alberto diciendo que no tiene problema con que uno sea gay, lesbiana. ¿Alguna vez a alguien le importó?" "El instituto de la Mujer no es de los pibis, tienen que cuidar a todas las mujeres. Los 16 mil millones tirados al pedo aparece con el genérico. Salta atrás Alberto diciendo que no tiene problema con que uno sea gay, lesbiana. ¿Alguna vez a alguien le importó?"

"El gran problema es que los únicos que estigmatizan son ustedes. No solucionaron un problema de los argentinos en dos años. Cada tanto se mandan un "Ah, pero Macri" cuando no saben gobernar" "El gran problema es que los únicos que estigmatizan son ustedes. No solucionaron un problema de los argentinos en dos años. Cada tanto se mandan un "Ah, pero Macri" cuando no saben gobernar"

"Es bochornoso tener un presidente que cada vez que sale hablar hay que traducir. " "Es bochornoso tener un presidente que cada vez que sale hablar hay que traducir. "

El editorial completo de Baby Etchecopar