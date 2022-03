El editorial de Baby Etchecopar: "Los invasores"

"Si usted tiene una hija que anda por Palermo y es menor de edad, en lo posible cuídela, porque está lleno de violadores. Hay 7 hijos de puta de La Cámpora que te la van a violar". "Si usted tiene una hija que anda por Palermo y es menor de edad, en lo posible cuídela, porque está lleno de violadores. Hay 7 hijos de puta de La Cámpora que te la van a violar".

"No lograron en 20 años de Cristina que usó a los derechos humanos en defensa propia, que a un tipo que viola que se le de entre 25 y 30 años de prisión" "No lograron en 20 años de Cristina que usó a los derechos humanos en defensa propia, que a un tipo que viola que se le de entre 25 y 30 años de prisión"

"El violador no cambia, es un chacal. Es como el perro que se acostumbra a morder. Lo justifican con la droga, que tiene que ver con el kirchnerismo y los pañuelos verdes, porque peleaban por el aborto y la marihuana" "El violador no cambia, es un chacal. Es como el perro que se acostumbra a morder. Lo justifican con la droga, que tiene que ver con el kirchnerismo y los pañuelos verdes, porque peleaban por el aborto y la marihuana"

"Lejos de sacar los quilombos, lo único que lograron fue pudrir a una parte de la juventud, que se van a pudrir en una cárcel". "Lejos de sacar los quilombos, lo único que lograron fue pudrir a una parte de la juventud, que se van a pudrir en una cárcel".

"Me preocupa la guerra, pero más me preocupa la indefensión de la mujer, y encima los millones de dólares que nos cuesta por mes el instituto del curro". "Me preocupa la guerra, pero más me preocupa la indefensión de la mujer, y encima los millones de dólares que nos cuesta por mes el instituto del curro".

El editorial completo de Baby Etchecopar