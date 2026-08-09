La picante charla entre Yanina Latorre y Wanda Nara sobre el cuadro de Icardi y la China Suárez: "Muy grasa"

El intercambio dejó expuesta, una vez más, la particular relación que mantienen ambas. Si bien existe cierta cercanía entre ellas por cuestiones laborales y por la participación de Yanina en la serie vertical de Wanda, la conductora suele aprovechar cada oportunidad para lanzar alguna chicana, en un vínculo marcado por la confianza y el humor.

Cómo fue el tenso cruce de Yanina Latorre y Pampita por la separación de Pico Mónaco

El sábado, en el regreso de PH Podemos Hablar, Yanina Latorre y Pampita ocuparon el centro del estudio y se convirtieron en protagonistas de un mano a mano donde reflexionaron sobre la fama y la exposición mediática.

La modelo y la conductora tuvieron un cruce intenso con Andy Kusnetzoff en rol de mediador. "¿Por qué te molesta tanto cuando contamos una separación tuya?", lanzó Yanina Latorre.

Pampita respondió sobre cómo atraviesa esos momentos personales: “No me molesta. A veces yo estoy descolocada, y yo estoy con mi propia carga emocional. Ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente, no dormí toda la noche. Como que toda esa situación no estoy bien yo para enfrentarlo y dar mi mejor versión. Es todo un esfuerzo salir, explicar, contestar”.

La modelo agregó que su reacción suele ser malinterpretada: “Entiendo el juego, hace más de dos décadas que estoy en esto. No me enojo, capaz lo interpretan de enojo, pero yo estoy lidiando con mi propio dolor y capaz esos días me hubiera gustado estar tres semanas tirada en la cama, pero tengo que salir a laburar, tengo que levantarme”.

En ese momento, la periodista recordó la separación de Pampita con Pico Mónaco, ocurrida años atrás, y la modelo argumentó que la presión mediática terminó afectando la relación.

"Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana", expresó Pampita. Yanina defendió su rol periodístico: “No era palo, era contar una separación, no es contra vos”.

La modelo retrucó con firmeza: “No, pero no estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando, los medios la estaban arruinando. Fue uno de los detonantes”.