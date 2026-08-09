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Milei compartió críticas de un congresista de Estados Unidos contra Lula y volvió a tensionar la relación con Brasil

El presidente Javier Milei compartió críticas de un congresista de Estados Unidos contra Lula da Silva, y volvió a tensionar la relación con el primer mandarario de Brasil.

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Milei compartió críticas de un congresista de Estados Unidos contra Lula y volvió a tensionar la relación con Brasil

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El nuevo episodio se produjo en medio del creciente distanciamiento entre los gobiernos de Argentina y Brasil, luego de una serie de cruces diplomáticos que volvieron a poner en tensión la relación bilateral.

La situación se agravó después de que el gobierno de Lula decidiera reducir el nivel de su representación diplomática en Argentina y de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamara públicamente que desde Buenos Aires cesaran las críticas contra el presidente de Brasil.

Las críticas del congresista estadounidense contra Lula

El nuevo cruce comenzó con una publicación de Carlos A. Giménez en X. El legislador republicano lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula y lo comparó con otros dirigentes de la región.

En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista”, escribió Giménez.

El congresista estadounidense también cuestionó el vínculo del presidente brasileño con otros gobiernos de la región y lo acusó de respaldar a administraciones que considera autoritarias.

En otra publicación, Giménez sostuvo que Lula “permite cada dictadura comunista en nuestro hemisferio y debe ser llevado a rendir cuentas”.

La respuesta de Milei en redes sociales

Milei decidió hacerse eco de las publicaciones del legislador republicano y compartió uno de sus mensajes en su propia cuenta. El Presidente argentino acompañó la publicación con una breve expresión irónica: “UPs!”.

Pero el mandatario no se limitó a ese mensaje. También replicó otras publicaciones críticas contra Lula, algunas de las cuales cuestionaban al presidente brasileño y hacían referencia a las causas judiciales por corrupción que atravesó durante los últimos años.

El propio Giménez volvió a compartir posteriormente el posteo de Milei, lo que amplificó el intercambio en redes sociales.

La tensión entre Argentina y Brasil

El nuevo episodio se suma a una serie de diferencias entre Milei y Lula que vienen afectando el vínculo entre ambos países.

Los presidentes mantienen desde hace tiempo fuertes diferencias políticas e ideológicas y protagonizaron diversos cruces públicos. En los últimos días, además, la relación bilateral volvió a quedar expuesta por decisiones diplomáticas y declaraciones de funcionarios de ambos gobiernos.

Desde Brasil, el canciller Mauro Vieira había reclamado el fin de las críticas provenientes de funcionarios argentinos hacia Lula, mientras que desde el Gobierno de Milei continuaron los cuestionamientos hacia la administración brasileña.

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