Habló el exsecretario de Agricultura Fernando Vilella: "El tipo de cambio y los precios internacionales no dan buenas señales"

Además, sobre el problema de Argentina añadió: “Su aislamiento y su baja capacidad de exportar lo condicionan. Si no hay inversión, si no hay productividad, con un modelo de subsidios, eso estalló y si no aumentamos las exportaciones vamos a seguir teniendo problemas”.

“Milei ganó en el campo con el programa que yo escribí. Veníamos de una mala experiencia con dos variables combinadas que hacen que los productores estén esperando a ver qué pasa”, agregó. “Hay que considerar que el silobolsa es la caja de ahorro. Para septiembre, octubre, hay que aportarles para que inviertan para la próxima cosecha”, indicó.

“El 70% de las exportaciones las genera el campo y el resto de los sectores no acompañan. Ese es un problema”, indicó y además aclaró que: “El campo no es el único actor económico para generar dólares. Hay muchos años que no hay inversión genuina y cuando se tensionan las cosas es por la baja exportación y si no se dan estímulos el año que viene estás peor”.

Fernando Vilella, el ex Secretario de Agricultura



La principal exportación es alimento para animales

“Desconozco por qué me pidieron la renuncia. Nadie me dio explicaciones”, puntualizó Fernando Vilella y sostuvo que las dos principales exportaciones del país son en base a la soja, uno es para alimentos para animales y “no hay estímulos a las exportaciones, porque la prohibieron. Hay que tener reglas claras”.

“Ordenar la macroeconomía es clave, pero hay que salir de la recesión con inversión. Acoplado con un blanqueo va a ser bueno y eso va a transformar el interior, gente con trabajo y desarrollo”, finalizó.