El Frente de Todos diseña la estrategia para ir con dos fórmulas a las PASO

Fuentes del kirchnerismo confirmaron a A24.com este jueves, que hay conversaciones entre ambos sectores para tratar de "ordenar lo que a esta altura parece inevitable: una competencia interna con dos listas en las PASO del Frente de todos".

El Frente de Todos en busca de dos fórmulas presidenciales para las PASO

Mesa electoral del Frente de Todos. Alberto Fernández, Sergio Massa, Wado De Pedro y Cecilia Moreau en la primera reunión en la sede del PJ nacional. Foto PJ nacional..jfif

Si bien avanza un principio de acuerdo para que se presenten dos fórmulas a la presidencia en la competencia interna, falta definir el resto de las reglas de convivencia interna, para evitar una ruptura en medio de la transición y la campaña electoral.

Aún no hay acuerdo sobre los mecanismos para definir el resto de las candidaturas hacia abajo de la elección presidencial: "Se está madurando, no falta mucho".

"Primero hay que definir las reglas para que sean dos listas para la fórmula presidencial, y hacia abajo, hay que darle tiempo a las negociaciones", dijo una fuente kirchnerista calificada a A24.com.

En la discusión está la posibilidad de que los candidatos a gobernador e intendentes K solo apoyen la fórmula presidencial kirchnerista que apoye Cristina y no la de Alberto, quien de esa forma tendrá que conseguir avales propios en cada uno de los distritos electorales.

Ese escenario de PASO con "dos o tres fórmulas" salió a confirmar el propio Rossi esta semana en declaraciones radiales, que sonaron a un mensaje conciliador hacia Cristina y De Pedro.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete -cuyo nombre también suena como posible candidato- subrayó que lo ideal sería que "haya una PASO, que haya un código de convivencia, que haya un reglamento de esas primarias que diga cómo se van a distribuir los cargos legislativos".

"Si en una provincia hay un acuerdo de quién tiene que ser el candidato a gobernador, que ese candidato a gobernador vaya incluido entre los distintos candidatos a presidente. Me parece que eso debería trabajarse. Tenemos que cumplir plazos", indicó el santafesino.

Además, profundizó: "Tenemos que cumplir plazos, en este mes de abril, para convocar al congreso del PJ nacional, que tiene que autorizar al Partido Justicialista para hacer el frente y ya estamos en tiempo de descuento".

Alberto Fernández definirá si se postula o no a la reelección más cerca de junio cuando venza el plazo de presentación de listas, admitieron fuentes del entorno presidencial. No descarta como "plan b" apoyar a otro candidato, y en esa lista de albertistas aparece como primera alternativa Daniel Scioli.

Desde el kirchnerismo replicaron: "Primero no sabemos si nosotros somos los candidatos. Están dando vueltas los nombres de Sergio Massa y de Wado De Pedro para la fórmula presidencial, pero no descartan a un gobernador, si finalmente el ministro de Economía decide no jugar la carrera presidencial. La candidatura de Massa -repiten- dependerá del resultado del plan económico y la lucha contra la inflación.

Desde el campamento k cuentan a Sergio Massa, del lado de la vicepresidenta, como posible candidato, pero hoy no lo ven con ganas ni con números de encuestas que lo avalen.

Los cruces de todos contra todos: Rossi, Aníbal, Wado y Kicillof

Aníbal Fernández y Axel Kicillof 1.jpg Aníbal Fernández y Axel Kicillof. (Foto: Archivo)

La polémica interna en el Frente de Todos entró en estado de definiciones esta semana, a partir de las declaraciones del ministro político Wado De Pedro, cuando responsabilizó al presidente de haber cerrado la discusión interna para definir una lista de unidad, y lo desafió a competir con una fórmula en las PASO.

Desde el albertismo salieron a responderle y la ola de cruces siguió con una pelea por la política de seguridad, entre Aníbal Fernández, un férreo defensor de la reelección de Alberto Fernández, y Sergio Berni, el ministro de Axel Kicillof.

En el kirchnerismo ya ven a Kicillof como el candidato para intentar retener la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como bastión propio de refugio en caso de perder las elecciones generales nacionales.

FszVaYLXgAI98cX.jpg Sergio Berni sostuvo que hubo "infiltrados" entre sus agresores: "Vi caras conocidas" (Foto: Twitter Vía Szeta).

Todo en medio de la polémica por la inseguridad que acaparó la semana toda la agenda tras las agresiones sufridas por el ministro bonaerense, tras el asesinato de un colectivero en La Matanza.

Aníbal Fernández pegó a Wado De Pedro de ser "un desubicado" y también apuntó contra Kicillof al señalar que no sabe lo que sucede en la provincia. Y armó una reunión del comando de seguridad conjunta para definir el traslado de gendarmes con intendentes, sin avisarle al gobierno provincial.

Carlos Bianco, ex jefe de Gabinete y asesor del gobernador Axel Kicillof: "Si Aníbal quiere ser candidato a gobernador que se postule a las PASO, e ironizó sobre "la fórmula ganadora es 'los Fernández", en referencia a "Alberto Fernández a presidente y Aníbal Fernández a gobernador".

Wado De Pedro con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Foto Ministerio del Interior.jfif

Desde el kirchnerismo, quieren retener la provincia de Buenos Aires. Apuestan a la reelección de Kicillof y algunos ya imaginan a Cristina Kirchner como candidata a senadora.

Este fin de semana largo se esperan muchas reuniones en el kirchnerismo para evaluar los pasos a seguir. Los que conocen el campo en Mercedes del ministro del Interior, Wado De Pedro, saben que es un lugar que suele ser visitado tanto por Cristina como por Máximo Kirchner.