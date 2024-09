El Gobierno adelantó que durante el verano habrá cortes de luz y recibió duras críticas del exinterventor del Enre

Al recordar que la generación "en muchos casos está en manos de socios de familiares de este gobierno y empresarios a los que hemos de denunciado", Martello dijo que "además liberaron y dolarizaron los precios de la generación".

El actual defensor Adjunto General del Pueblo de la provincia de Buenos Aires también apuntó al aumento en las tarifas: "Liberaron y dolarizaron los precios de la generación, le aprobaron a las empresas menores porcentajes de inversión, cayó brutalmente el consumo industrial y ni hablar del enorme tarifazo que obligó a la familias consumir menos energía no por una cuestión de eficiencia sino no poder enfrentar pagos de dichas tarifas".

Qué dijo el Gobierno nacional sobre los cortes de luz del verano 2025

El Gobierno nacional anticipó que en los primeros meses de 2025 habrá cortes de luz programados debido a la alta demanda de electricidad y la falta de generación. Lo anticipó este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aseguró que “Va a haber una programación, está analizándose”,

“Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, especificó en declaraciones a Radio Mitre.

FRANCOS INTERNADO.jpg

Asimismo, aclaró: “Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema”.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”, remarcó, y agregó: “Hay que aumentar la tarifa porque sino debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación que es el objetivo fundamental”.