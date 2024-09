Guillermo Francos habló de su salud tras su internación y negó haber pensado en renunciar

francos.jfif El Jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, se encuentra en buen estado y de buen ánimo

El jefe de ministros, permaneció internado en observación dos días en un centro de salud del barrio porteño de Belgrano, donde le realizaron una serie de estudios. "Lo que tuve fue una infección. Una infección urinaria, fundamentalmente. Que normalmente las infecciones atacan de distinta forma, y a mí me hizo perder un poco el conocimiento y ese fue el motivo por el que estuve internado desde el sábado a la noche hasta el lunes a la noche", detalló el jefe de ministros de Milei.

"No se si habrá sido un estresazo, la verdad. Esta tarea demanda mucho empeño ¿no? Mucho trabajo, mucha tensión. Y genera mucha tensión, también. Supongo que eso puede haber tenido algo que ver. Cuando uno tiene un proceso infeccioso, eso puede impactar de distinta manera. A mí me impactó de esta, y ya estoy con el proceso infeccioso terminado", agregó Francos.

Guillermo Francos admitió discusiones con Santiago Caputo y Manuel Adorni

Este domingo, Francos reconoció que hubo algún roce entre Santiago Caputo y Manuel Adorni, pero lo tomó como algo natural de las funciones que cumplen en el Gobierno aunque subrayó que preferiría que esos roces se mantuvieran en privado.

"Son discusiones normales en un equipo de trabajo que interpretan de diferente manera las cosas y se expresan a lo mejor imprudentemente. Entonces se toma estado público en algo que tiene que ser un poco discutido en reserva dentro de un Gobierno", explicó el funcionario.

santiago caputo3.jpg

Y agregó: "A veces uno tiene diferencia de opinión, no hay que asustarse de eso. A veces tenemos responsabilidades distintas que cumplir. Yo, dentro de las responsabilidades que cumplo, las que cumplo las hago con mucha responsabilidad. Entonces no me parece bien que si yo hago una apreciación, esa apreciación pueda malinterpretarse. Pero para mí es un episodio superado completamente".

Por último, el jefe de Gabinete también descartó que en algún momento haya pensado en renunciar a su cargo y abandonar el Gobierno, como también se rumoreó.

"Yo estoy comprometidísimo con el Presidente, que es una persona a la que tengo mucho respeto, mucho aprecio. Estoy comprometido con el Gobierno. Creo que el Gobierno está haciendo cosas históricas en Argentina, que tenían que hacerse", dijo.

"A mí nadie me va a correr de la tarea que estoy haciendo. Ni me voy a ir voluntariamente, tampoco. Por supuesto, uno siempre está sujeto a la voluntad del Presidente de la República, pero mientras esté en mí, yo voy a seguir participando y colaborando", concluyó Francos.