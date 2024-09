El Gobierno nacional anunció cortes de luz programados para el verano

Asimismo, aclaró: “Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema”.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”, remarcó, y agregó: “Hay que aumentar la tarifa porque sino debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación que es el objetivo fundamental”.

guillermo francos .jpg "Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte", dijo Guillermo Francos.

Los dichos de Francos van en sintonía con el anticipo del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien planteó que “va a ser un verano complicado”. El titular de ministros, además, defendió los aumentos de tarifas como medida para “sincerar” los valores y evitar que el Estado se haga cargo de un porcentaje de los costos a modo de subsidios.

"Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado", sostuvo al tiempo que identificó que el problema energético estará en la generación que, según aclaró, “va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica”.

Por su parte, el secretario anunció la puesta en pie de un comité que "está trabajando en medidas de mitigación", al tiempo que aclaró que esas soluciones deben ser "del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo".