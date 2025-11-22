El Gobierno anunció quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri desde el 10 de diciembre

El Gobierno nacional confirmó este sábado los nombres de quienes ocuparán los ministerios de Seguridad y Defensa a partir del 10 de diciembre, fecha en la que Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.
Alejandra Monteoliva será la titular del ministerio de Seguridad y el teniente Carlos Presti estará a cargo de la cartera de Defensa. En un comunicado, el Ejecutivo le agradeció a los funcionarios salientes.
En Seguridad, la elegida para reemplazar a Bullrich es Alejandra Monteoliva, quien quedará al frente de la cartera y será la responsable de coordinar las políticas de seguridad a nivel nacional.
En el Ministerio de Defensa, el sucesor de Petri será el teniente general Carlos Alberto Presti, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, que asumirá formalmente la conducción política del área.
La decisión fue comunicada por Bullrich, Petri y la Oficina del Presidente en la red social X. “El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, comienza el comunicado, en el que el Gobierno asegura que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.
"Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia.", escribió Bullrich en sus redes sociales a su sucesora.
La flamante ministra se desempeñó desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la administración de Milei como secretaria de Seguridad Nacional. “Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, le dedicó Bullrich a su sucesora y auguró: “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”.
Por su parte, Petri también le deseó lo mejor a su reeplazante: "Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!".
"Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!", completó Petri.
“Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo en el comunicado la Oficina del Presidente y agregó que “esperamos que la dirigencia política continue (SIC) de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.