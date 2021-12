Para la funcionaria, "en cualquier momento podía entrar esta variante, porque hay situaciones diferentes a lo que pasaba con la Delta: la movilidad global está en proceso de aumento y estamos viendo que hay países que en una búsqueda retroactiva encontraron la variante antes que se detectara en Sudáfrica", consideró.

La variante Ómicron: ¿qué se puede esperar en la Argentina?

Científicos argentinos, coronavirus, genoma viral, mincyt, conicet (Fuente: Conicet)

Según la funcionaria, la nueva variante de coronavirus "al tener tantas mutaciones da la sensación de que la Ómicron es más contagiosa, pero menos letal, los pacientes son asintomáticos o muy leves".

Sin embargo, opinó que "todavía no sabemos si Ómicron escapa a las vacunas, pero sí sabemos que es mejor tener las dos vacunas" y aseguró que "no buscamos que no haya casos, buscamos que los casos sean lo más leves posible".

Pase sanitario: se implementaría esta semana

pasesanitario-tucuman.jpeg Tucumán se convirtió esta semana en la primera provincia del país en anunciar la implementación de un pase sanitario (Foto: archivo).

"El pase sanitario arrancará con las actividades de más riesgo y luego cada jurisdicción pueda ampliarlo a otras", señaló la ministra, a la vez que detalló: "Estamos trabajando para tener pase sanitario esta semana".