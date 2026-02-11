El Gobierno busca este jueves la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil

Las negociaciones

Durante las negociaciones previas se introdujeron cambios, entre ellos la inclusión de financiamiento para infraestructura destinada a alojar a menores y garantizar el derecho a la defensa dentro del nuevo sistema. El texto final surgió después de que el Gobierno retirara su propuesta original que fijaba la edad mínima en 13 años y acordara una versión de consenso en 14.

martin menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró el avance del dictamen y afirmó: "HISTÓRICO. Después de más de 40 años de demora, el proyecto del presidente Milei que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil avanza hacia su media sanción. Hoy, con 81 firmas sobre 139 presentes, logramos el dictamen para tratar la baja de la edad de imputabilidad en Diputados".

El titular de la Cámara baja sostuvo además que "la Argentina no podía seguir legislando con parámetros de otra época mientras el delito juvenil crece y el Estado mira para otro lado. Hoy damos un paso concreto para terminar con la impunidad" y agradeció que "este dictamen fue posible por el trabajo de bloques y diputados que, sin mezquindades, entendieron la urgencia de saldar una deuda histórica con la sociedad y empezar a poner orden donde durante décadas hubo abandono".

El recuento previo

En el recuento previo, fuentes del oficialismo le confiaron a A24.com que el proyecto de reforma a la Ley Penal Juvenil tendrá alcanzará este jueves un quorum cercano a los 140 diputados aunque desde la oposición dialoguista hablaron de un "quorum muy jugado, muy justo".

En La Libertad Avanza cuentan con el apoyo de los diputados del PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales, e incluso espera sumar a algunos peronistas alineados con gobernadores no kirchneristas. Sin embargo, desde sectores dialoguistas advierten que el número es incierto y hablan de un quorum “muy justo”.