El Gobierno calificó de "política" la Marcha Federal en defensa de la Salud y apuntó contra Kicillof

Flores detalló "las transferencias" realizadas en cuanto a atención de los pacientes y remarcó que "en 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto".

El funcionario reconoció que "los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso".

Cerca de Lugones volvieron a desmentir el ajuste y señalaron que "a través de los distintos programas y atención a pacientes, el Ministerio de Salud de la Nación invierte 1.812.000.000.000 (1.8 billones de pesos)".

Agregaron que "estos programas son por la atención de los pacientes de la provincia de Buenos Aires en los hospitales nacionales y SAMIC, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis pagadas por el Garrahan, tratamientos e internaciones de alta complejidad, programas de discapacidad, de prevención de adicciones, del Remediar, de programas de curso de vida y Sumar+".

En tanto, fuentes cercanas al ministro Lugones, apuntaron directamente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por ser uno de los convocantes a la protesta.

"Mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, Provincia de Buenos Aires no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud", dijeron fuentes del gobierno ante la consulta sobre la convocatoria y las denuncias de los gremios, médicos y gobernadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2056448898739195991?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO CONJUNTO CON LOS MINISTROS DE SALUD DE LAS JURISDICCIONES pic.twitter.com/OZlL9qRXFB — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) May 18, 2026

Desde el gobierno señalaron que "el gobernador Kicillof, el Ministro de Salud Kreplak, distintos funcionarios bonaerenses, y gremios como ATE, CIPPEC y FESPROSA están convocando activamente en redes", y cuestionaron la deuda que mantiene la provincia de Buenos Aires con el sistema de salud nacional.

"Mientras tanto el Estado Nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones de pesos a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación", cuestionaron cerca de Lugones.

Según el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires a través de su obra social estatal, "IOMA le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados".

Entre las críticas del Ministerio de Salud nacional a Kicillof, se suman denuncias por la deuda en prótesis de la provincia al hospital Garrahan: "814 niños esperan prótesis de la Provincia de Buenos Aires para poder ser operados en el Garrahan", señalaron en un comunicado oficial el martes, un día antes de la marcha.

Nación afirmó que "el Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la Provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que desde el año 2022 dependen exclusivamente de su gobierno local", advirtió el Ministerio de Salud de Nación.