Jorge Capitanich despidió a su ex esposa Sandra Mendoza en el Senado: "Engendramos..."

El mensaje del senador se dio en un clima de respeto y acompañamiento por parte de sus pares, quienes expresaron sus condolencias ante la pérdida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmcapitanich/status/2021652154772083084?s=20&partner=&hide_thread=false Agradezco los mensajes de condolencias y el homenaje realizado en el Honorable Senado de la Nación por el fallecimiento de Sandra Mendoza, madre de mis dos hijas: Guillermina y Jorgelina. La vida y las circunstancias me han permitido reflexionar desde el amor compartido en una… — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) February 11, 2026

Murió Sandra Mendoza

El Partido Justicialista (PJ) de Chaco informó este miércoles el fallecimiento de Sandra Mendoza, exdiputada nacional por esa provincia. La noticia fue comunicada a través de un mensaje oficial en el que la fuerza política expresó su "profundo pesar" por la muerte de la dirigente.

La dirigente peronista y expareja de Jorge Capitanich tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.

En el comunicado, el PJ chaqueño señaló que Mendoza "deja una huella imborrable en la vida política y social" de la provincia y subrayó que su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por su trabajo en la función pública.

La exlegisladora representó a Chaco en la Cámara de Diputados de la Nación y desarrolló una carrera vinculada a la actividad política provincial. Desde el partido destacaron su "firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños" y reconocieron el aporte realizado durante su paso por el Congreso.

Asimismo, la conducción partidaria expresó su acompañamiento a las hijas de Mendoza, Guillermina y Jorgelina; a su hermana Lichi; y a demás familiares, amigos y seres queridos. "Compartimos la tristeza por su partida", señalaron en el texto, en el que también elevaron oraciones por el "eterno descanso de su alma".}

sandra mendoza

Sandra Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.

Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.

Hasta el momento se informó que Mendoza se encontraba sufriendo complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad.