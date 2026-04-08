El escandaloso gesto de Allegra Cubero contra Mica Viciconte en plena guerra familiar

Como era de esperarse, el mundo 2.0 se llenó de capturas en el que queda claro el apoyo de la adolescente a los supuestos dichos de su mamá, lo que haría inferir que su relación con Viciconte no estaría pasando por el mejor momento.

Así las cosas, si bien luego de unas horas el polémico like pareció desaparecer, lo cierto es que actualmente puede verse nuevamente.

Like de Allegra Cubero contra Mica Viciconte en IG

Cómo fue el contundente descargo de Allegra Cubero respaldando a Nicole Neumann en medio de un nuevo enfrentamiento con Fabián Cubero y Mica Viciconte

El paso de Allegra Cubero por una clínica durante el último fin de semana no solo encendió alarmas en lo personal, sino que además abrió un nuevo frente mediático que terminó escalando más de la cuenta. En medio de versiones enfrentadas, fue la propia joven quien decidió intervenir públicamente para aclarar lo ocurrido y frenar las especulaciones.

El conflicto se originó en el programa SQP (América TV), donde se pusieron sobre la mesa distintas versiones acerca de quiénes estuvieron presentes durante la internación. De acuerdo a lo que señalaron Nicolás Peralta y Ximena Capristo, Fabián Cubero habría permanecido durante las noches en la clínica, incluso descansando en un sillón, mientras que Nicole Neumann solo habría pasado de manera breve.

Sin embargo, lejos de dejar que esas versiones se instalaran, Allegra decidió hablar y lo hizo con un mensaje directo que no pasó desapercibido. “Quiero aclarar que estuve internada (nada grave) tres días y medio. Mi mamá y mi papá me acompañaron todos los días”, expresó, dejando en claro que ambos estuvieron presentes en todo momento.

Allegra Cubero

Además, brindó detalles sobre cómo se organizaron sus padres durante esos días: “Mamá venía todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”. Con esta explicación, buscó desmentir cualquier interpretación errónea sobre la dinámica familiar en ese contexto.

En esa misma línea, también explicó por qué se dio esa distribución de tiempos: “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año, con el que tiene que quedarse y dormir”, sumando contexto a la situación de Nicole.

Pero eso no fue todo. Molesta por lo que se dijo en los medios, la adolescente fue tajante al referirse a las versiones que circularon: “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces… eso es MENTIRA”, lanzó sin vueltas, dejando en evidencia su enojo.

Allegra Cubero

Asimismo, salió a respaldar a su madre por el video que había sido cuestionado: “Mi mamá simplemente contó cómo fue su finde. Nombró la clínica porque estuvo ahí, no tiene nada de malo”, sostuvo, defendiendo su accionar.

Lejos de calmar las aguas, Allegra Cubero también apuntó contra el tratamiento mediático del tema: “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa”, expresó con indignación.

Finalmente, cerró su descargo con una frase contundente que dejó clara su postura frente a la polémica: “Mamá como papá, siempre al lado mío”.