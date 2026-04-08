Qué ver en Netflix: Carla Peterson y Luciano Castro estrenan la serie argentina más esperada

Tiempo al tiempo Netflix 1

El desafío de comprobar si el amor puede trascender al tiempo

La serie no solo plantea un fenómeno inexplicable, sino que profundiza en las emociones humanas. ¿Qué ocurre cuando una persona sigue adelante y, de repente, el pasado vuelve tal como lo dejó?

Florencia ya no es la misma. La vida la transformó. Aprendió a convivir con la ausencia, a reconstruirse y a seguir. El regreso de Bruno no solo revive el amor, sino también las heridas.

Por su parte, Bruno deberá adaptarse a un mundo completamente distinto. La tecnología, las costumbres y hasta los vínculos cambiaron. Todo es nuevo para él, excepto su amor por Florencia. En ese choque de realidades, la serie construye su mayor tensión emocional.

El elenco de la serie Tiempo al tiempo en Netflix

El proyecto reúne a figuras destacadas de la escena audiovisual argentina, lo que aumenta aún más la expectativa.

Tiempo al tiempo Netflix 2

El elenco principal está encabezado por Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro, quienes darán vida a los personajes centrales de esta historia atravesada por el tiempo.

A ellos se suman actuaciones especiales de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal, aportando profundidad y matices a la narrativa.

Además, la serie contará con participaciones destacadas de Juan Leyrado y Verónica Llinás, dos nombres de gran trayectoria que elevan aún más el nivel interpretativo.

El reparto se completa con talentos como Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio, consolidando un equipo actoral sólido y diverso.

El tiempo puede esperar Netflix 1

Un equipo creativo detrás de Tiempo al tiempo

Detrás de Tiempo al tiempo hay un equipo con amplio recorrido en la industria. El guion estuvo a cargo de Sebastián Ortega, Alejandro Quesada y Silvina Frejdkes, quienes construyeron una historia que combina elementos emocionales con giros inesperados.

La producción ejecutiva quedó en manos de Pablo Culell, mientras que la dirección fue llevada adelante por Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

La dirección general estuvo a cargo de Sebastián Ortega, una figura clave en la creación de contenidos de alto impacto en la televisión y el streaming.

Una producción internacional con sello argentino

La serie es una producción original de Netflix y Underground, una división de NBC Universal Telemundo. Esta alianza refuerza la apuesta por contenidos locales con proyección global.

El tiempo puede esperar Netflix 2

El proyecto apunta a captar tanto al público argentino como a audiencias internacionales, gracias a una historia universal: el amor atravesado por el tiempo.

Cuándo se estrena Tiempo al tiempo en Netflix

El estreno está previsto para 2027, y ya desde sus primeras imágenes comenzó a generar expectativa.

La combinación de un elenco reconocido, una historia potente y una producción de gran escala posiciona a Tiempo al tiempo como uno de los lanzamientos más esperados en Netflix.

Hecho en Argentina 2026 en Netflix