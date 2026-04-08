Tregua en Medio Oriente: el valor del barril de petróleo se desplomó y bajó el riesgo país argentino

En términos concretos, la compresión fue de unos 87 puntos, una baja de alrededor del 13,7%, en una señal de alivio para los bonos soberanos argentinos.

Acuerdo para discutir, pero el crudo de petróleo se desplomó

El petróleo se desinfló tras la tregua. El precio internacional del petróleo volvió a ser un termómetro directo de la guerra y de la diplomacia. El Brent, referencia global del crudo, pasó de niveles relativamente estables a comienzos de año a una escalada abrupta por el conflicto en Medio Oriente, para luego derrumbarse tras conocerse el acuerdo de 14 días de cese del fuego entre Irán y Estados Unidos.

Antes del 28 de enero, el barril se movía en una zona mucho más baja. A comienzos de febrero, por ejemplo, el Brent rondaba los u$s68 y todavía estaba lejos del shock geopolítico que vendría después. La tensión cambió de escala a fines de febrero y principios de marzo, cuando el conflicto con Irán empezó a incorporarle una fuerte “prima de guerra” al mercado energético.

El primer gran salto se dio tras el inicio de la nueva fase del conflicto: el Brent abrió marzo cerca de u$s81,60, pero en cuestión de días empezó a dispararse. Ya el 8 de marzo, en plena preocupación por un eventual cierre del estrecho de Ormuz, el barril tocó un pico intradiario de u$s119,50, su nivel más alto desde 2022.

Irán, al cerrar el estrecho de Ormuz y amenazar a todos los países productores que albergan bases de Estados Unidos, advirtió que el precio del crudo podría superar los u$s200 por barril.

evolución del petroleo El petróleo estaba estable hasta el inicio de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán. Comenzó a subir desde entonces. Con el anuncio de una tregua, se desplomó, pero sigue por encima del precio del 26 de febrero de este año. (Foto: A24.com)

En el medio hubo jornadas de altísima volatilidad. El mercado llegó a descontar un escenario extremo de interrupción prolongada del flujo energético global, sobre todo por el peso estratégico de Ormuz en el transporte marítimo de crudo. Incluso en las últimas ruedas, el Brent todavía se mantenía por encima de los u$s109 y el martes llegó a tocar los u$s111,80.

Pero el anuncio del acuerdo temporal por 14 días entre Washington y Teherán cambió de golpe el humor del mercado. Con la reapertura condicionada del estrecho y una tregua parcial sobre la mesa, el petróleo se desplomó. Este miércoles, el Brent cayó hasta la zona de los u$s92,98 y, según algunos reportes, llegó incluso a perforar los u$s90,40.

La magnitud del retroceso muestra con claridad el giro del mercado: desde el pico de u$s119,50 hasta la zona actual de los u$s93, el Brent perdió alrededor de u$s26,5 por barril, una baja cercana al 22%. El mensaje es claro: en esta crisis, el precio del petróleo subió por miedo a la guerra y bajó apenas apareció una ventana, aunque fuera frágil, para la negociación.

riesgo país de la argentina La evolución del riesgo país en la Argentina en los últimos gobiernos. Ahora está en 551 puntos. (foto: A24.com)

Argentina: beneficiada por la tregua en Medio Oriente

Los mercados emergentes sufrieron por la suba del precio del gas y del petróleo. La Argentina, sin embargo, no tanto. Según explicaron desde el Fondo Monetario Internacional, el regreso del país a la condición de exportador de esas commodities le permitió “capear el temporal” generado por la crisis en Medio Oriente.

Sin embargo, los capitales financieros se refugiaron en mercados considerados “seguros”. Eso provocó que el riesgo país argentino subiera, pese a los elogios constantes del FMI. Cuando parecía encaminado a perforar los 500 puntos, comenzó la marcha en sentido contrario y volvió a superar los 600 puntos.

Todos esos valores alejan al país y a sus empresas de la posibilidad de acceder a crédito internacional proveniente de fondos, bancos o entidades financieras privadas.

La tregua anunciada también tuvo un efecto positivo sobre este indicador elaborado por el banco J.P. Morgan. Había llegado a 610 puntos en la jornada en la que el mundo estuvo en vilo por el ultimátum de Trump. Pero, tras el anuncio del cese del fuego, el índice comenzó a bajar y este miércoles se ubica en 551 puntos.

Se trata de una cifra todavía muy alta, pero lo importante es que cambie la tendencia. Ese es el único camino que puede “abrir” nuevamente los mercados para la Argentina.