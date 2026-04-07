Carlos Melconian con Novaresio: "La casta está dentro del Gobierno"

La casta dentro del Gobierno
"'La no casta y mean agua bendita', ya sabemos que no existe", apuntó contra la administración libertaria y señaló que "es bueno que pase esto", en relación a los escándalos que envuelven al Gobierno y que en las últimas semanas tuvieron como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los presuntos viajes al exterior que habría realizado y la compra de propiedades que no condicen con sus ingresos de funcionario.
"¿Sabés por qué es bueno que pasen estas cosas? Para ver que no se mea agua bendita", le dijo a Novaresio y apuntó que "la casta está ahí, dentro del Gobierno". Aunque evitó dar nombres advirtió que "todos saben" quienes son.
El cuestionamiento a Milei
Respecto a Milei, señaló que "de ninguna manera hizo lo que dijo, en campaña, que iba a hacer" y enumeró "tres cosas básicas" que formaron parte de su carrera presidencial, que según Melconian, fueron "geniales". "Cierro el Banco Central, mato a la casta y la motosierra", parafraseó el Presidente.
"El problema es que el presidente Milei lo exacerbó tanto y fue tanto a un extremo que contaminó o prostituyó al capitalismo occidental", alertó.