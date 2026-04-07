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Carlos Melconian con Novaresio: "La casta está dentro del Gobierno"

Como parte de la entrevista que emitirá esta medianoche A24, el economista dijo que trabaja en un programa con vistas a 2027 y sostuvo que Milei “no hizo lo que dijo en campaña”.

Melconian pasó por el programa de Luis Novaresio. (Foto: A24). 
Melconian pasó por el programa de Luis Novaresio. (Foto: A24). 

El economista Carlos Melconian confió que tiene "vocación" para ser candidato a presidente, dijo que trabaja en "tener un programa" para poder serlo y afirmó que Javier Milei "de ninguna manera hizo lo que dijo, en campaña, que iba a hacer". Son definiciones que podrán verse en el programa Entrevista de Luis Novaresio, que emitirá A24 esta noche.

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El ex titular del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri habló de su "vocación" para ser candidato a presidente en las próximas elecciones de 2027. "Lo primero que tenés que hacer siempre aunque decidas pintar la cocina, es tener un programa. Yo me vuelvo loco por tener programa. Primero la vocación siempre estuvo pero yo creo que vos tenés que tener un programas para saber qué hacer".

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"Estamos trabajando para tener un programa", remarcó, y al ser consultado por Novaresio sobre con quienes trabaja, contó que "con un grupo de personas que siempre acompañan y que se van a ir uniendo".

La casta dentro del Gobierno

"'La no casta y mean agua bendita', ya sabemos que no existe", apuntó contra la administración libertaria y señaló que "es bueno que pase esto", en relación a los escándalos que envuelven al Gobierno y que en las últimas semanas tuvieron como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los presuntos viajes al exterior que habría realizado y la compra de propiedades que no condicen con sus ingresos de funcionario.

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"¿Sabés por qué es bueno que pasen estas cosas? Para ver que no se mea agua bendita", le dijo a Novaresio y apuntó que "la casta está ahí, dentro del Gobierno". Aunque evitó dar nombres advirtió que "todos saben" quienes son.

El cuestionamiento a Milei

Respecto a Milei, señaló que "de ninguna manera hizo lo que dijo, en campaña, que iba a hacer" y enumeró "tres cosas básicas" que formaron parte de su carrera presidencial, que según Melconian, fueron "geniales". "Cierro el Banco Central, mato a la casta y la motosierra", parafraseó el Presidente.

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"El problema es que el presidente Milei lo exacerbó tanto y fue tanto a un extremo que contaminó o prostituyó al capitalismo occidental", alertó.

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